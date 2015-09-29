فرار زندانیان زندان اصلی پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقام امنیتی مذکور عنوان کرد: هیچکس در زندان «نجارابا» نیست و همه فرار کرده اند. پیش از این نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد اقدام به متفرق کردن هزاران معترض که خواستار مسلح شدن مجدد ارتش آفریقای مرکزی بودند، نمودند و در سومین روز اقدامات خشونت آمیز دستکم یک نفر کشته شد.

خشونت های اخیر در پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی طی سه روز اخیر دست کم ۳۰ کشته بر جای گذاشته است. روز دوشنبه نیز در بانگوی صدای شلیک شنیده شد که در پی آن اماکن تجاری بسته شد و اکثر ساکنان به خاطر درگیری هایی که تا شب ادامه داشت از منزل خود بیرون نیامدند.

در همین راستا هزاران نفر در مرکز بانگوی در صد متری کاخ ریاست جمهور تجمع کرده و خواستار نقش بیشتر ارتش ملی شدند. بعد از به قدرت رسیدن شورشیان گروه سلیکا در سال ۲۰۱۳ نقش نیروهای مسلح در آفریقای مرکزی کم رنگ شد و دولت انتقالی که از حمایت سازمان ملل نیز برخورداراست تا کنون نتوانسته است ارتش را بار دیگر مسلح کند.

یک دیپلمات بلند پایه غربی معتقد است عدم حضور رهبران و مسئولان بلند پایه سازمان ملل، یکی از دلایل وقوع خشونت ها است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز با صدور بیانیه ای خشونت در آفریقای مرکزی را محکوم و از دولت انتقالی حمایت کرد.

گفتنی است هماهنگ کننده موقت امور انسانی سازمان ملل در مورد شمار زیاد کشته شده ها در درگیری ها به شدت ابراز نگرانی کرده است.