۱۰ کشته و زخمی در انفجار خودرو/ دیدار العبادی با مقامات عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، انفجار خودروی بمب گذاری شده در منطقه السعدون واقع در مرکز بغداد منجر به کشته شدن ۷ نفر و زخمی شدن ۳ نفر دیگر شد.

یک مقام پلیس عراق گفت: در انفجاری در داخل پارکینگ خودرو در منطقه السعدون ۷ نفر کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شدند. وی افزود: نیروهای امنیتی مکان حادثه را محاصره کردند و خودروهای امدادی نیز برای انتقال اجساد کشته شده و بیماران به بیمارستان در آنجا حضور یافتند.

خبر دیگر اینکه حیدر العبادی نخست وزیر عراق با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و تمام سلام نخست وزیر لبنان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد.

دفتر نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حیدر العبادی و عبدالله دوم در دیدار خود در مورد تقویت روابط دو جانبه و مبارزه با تروریسم بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین نخست وزیر عراق در دیدار با همتای لبنانی خود و هیئت همراه، مسائل منطقه ای، تقویت روابط دو جانبه و اهمیت اتحاد موضع برای نابودی تروریسم را بررسی کرد.