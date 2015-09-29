۷ مهر ۱۳۹۴، ۵:۲۵

تحولات عراق؛

۱۰ کشته و زخمی در انفجار خودرو/ دیدار العبادی با مقامات عربی

کشته و زخمی شدن ۱۰ نفر در انفجار خودروی بمب گذاری شده در بغداد، دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و تمام سلام نخست وزیر لبنان در نیویورک از جمله تحولات عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، انفجار خودروی بمب گذاری شده در منطقه السعدون واقع در مرکز بغداد منجر به کشته شدن ۷ نفر و زخمی شدن ۳ نفر دیگر شد.

یک مقام پلیس عراق گفت: در انفجاری در داخل پارکینگ خودرو در منطقه السعدون ۷ نفر کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شدند. وی افزود: نیروهای امنیتی مکان حادثه را محاصره کردند و خودروهای امدادی نیز برای انتقال اجساد کشته شده و بیماران به بیمارستان در آنجا حضور یافتند.

خبر دیگر اینکه حیدر العبادی نخست وزیر عراق با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و تمام سلام نخست وزیر لبنان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد.

دفتر نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حیدر العبادی و عبدالله دوم در دیدار خود در مورد تقویت روابط دو جانبه و مبارزه با تروریسم بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین نخست وزیر عراق در دیدار با همتای لبنانی خود و هیئت همراه، مسائل منطقه ای، تقویت روابط دو جانبه و اهمیت اتحاد موضع برای نابودی تروریسم را بررسی کرد.

 

 

 

