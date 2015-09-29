نیروهای ائتلافی از سازمان سیا علیه داعش کمک می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، عدم موفقیت قابل توجه حملات هوایی نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا علیه تروریست های داعش موجب شده آمریکا از آژانس مرکزی اطلاعات و امنیت این کشور (سیا) کمک بگیرد.

مقامات پنتاگون می گویند عدم اطلاعات کافی از مواضع داعش در سوریه و عراق عملیات هوایی علیه تروریست ها را با کندی مواجه ساخته است. به گفته مقامات پنتاگون قرار است یک سری عملیات های پهپادی در عراق و سوریه با همکاری سیا انجام شود و اطلاعات کافی برای بمباران مواضع داعش در این دو کشور جمع آوری شود.

بر این اساس نیروهای اطلاعاتی و نیروهای عملیات ویژه آمریکا، با وجود عدم حضور فیزیکی، از فناوری‌های پیشرفته برای شناسایی و کشتن اعضای عمده داعش در مناطق وسیعی از عراق و سوریه استفاده کرده ‌اند.

یکی از مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا که در طراحی این حملات پهپادی نقش دارد، مدعی است هر چند این حملات منجر به شکست گروه داعش نخواهد شد، اما تقسیم قدرت در حلقه رهبری آن گروه‌ را در هم شکسته است.

ارتش آمریکا به صورت جداگانه و در هماهنگی با نیروهای ائتلافی عملیات پهپادی خود را در منطقه انجام می دهد.