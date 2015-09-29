الگوی سبک زندگی اسلامی در جامعه نهادینه سازی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد باقر فرزانه شامگاه دوشنبه در همایش بزرگداشت شهید هاشمی‌نژاد که در دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه تبدیل اصول نظام اسلامی به سبک زندگی به قوانینی نیاز دارد که در قانون اساسی کشور نیز مطرح شده است، ابراز کرد: متاسفانه با گذشت بیش از ۳۶ از انقلاب اسلامی هنوز موفق به پیاده سازی این سبک زندگی به شیوه ای درست و شایسته در جامعه و زندگی مردم نشدیم.

امام جمعه موقت مشهد بقای انقلاب را مقاومت هوشیارانه در برابر استکبار و استعمار دانست و بیان کرد: شخصیت های بزرگ و فداکار انقلاب اسلامی ذات استکبار را می شناختند و بیشتر آن ها مصادیق استکبار و دشمنان را از طریق آیات قرآن به دست آورده بودند لذا اکنون نیز نباید از چراغ های راهی که قرآن پیش روی ما گذاشته است غافل شد.

وی تاکید کرد: امروز علاوه بر دوستان نظام اسلامی، دشمنان ما نیز از این اصول کلی نظام آگاه بوده و می توان گفت یکی از دلایل قدرت ما در منطقه و جهان پیروی از همین اصول است.

حجت الاسلام فرزانه تمام انقلاب های دنیا را دارای اصول و اهداف خاصی دانست که انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده پیروی می کند و اصول خاصی را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است و اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران اصولی همچون عدالتخواهی، استکبار ستیزی و تلاش برای از بین بردن زمینه های عوامل آنٰ، طرفداری از مظلومان عالم، رهایی بشر از بت های بی جان و جاندار، جهل و خرافات، تمایلات و هواهای نفسانی را به عنوان اصول اصلی نظام خود به جهانیان معرفی کرده است.

وی با اشاره به اینکه رهبر کبیر انقلاب اسلامی مربی بسیار خوبی در انتقال اصول نظام جمهوری اسلامی به شاگردان خود بودند، افزود: بزرگانی از انقلاب همچون شهید هاشمی نژاد یکی از چهره های مدافع انقلاب اسلامی بود که در مسیر خط امام و رهبری حرکت می کرد و همچون سایر مدافعان انقلاب اصول انقلاب در وی دیده می شد.

امام جمعه موقت مشهد تصریح کرد: انقلابیونی همچون شهید هاشمی نژاد جریان های سیاسی کشور را پیش از وقوع آن ها تحلیل و پیش بینی می کرد و امام راحل نیز با همفکری با این افراد اصول و موازین انقلاب اسلامی را به خوبی تبیین کردند و نظام را تشکیل دادند.

حجت الاسلام فرزانه ادامه داد: در شرایط فعلی کشور برای حفظ نظام اسلامی باید مطابق اصول این انقلاب در جهت تربیت نیروهایی تلاش کنیم که تجلی کننده اصولی همجون عدالتخواهی و استکبارستیزی باشند.