هدف آمریکا از توافق هسته ای نابودی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی، شامگاه دوشنبه در مراسمی به مناسبت میلاد امام هادی(ع) در محل معراج شهدای میدان معراج برگزار شد، با اشاره به اینکه دشمنان برای اهداف خود آینده ای در نظر می گیرند و طبق آن برنامه ریزی و عمل می کنند، تاکید کرد: اوباما به گمان خودش در توافق هسته ای با ایران به گونه ای عمل کرده است که تا ۱۰ سال آینده نسلی در جامعه ایران روی کار می آید که با آمریکا همراهی خواهدداشت و انقلاب اسلامی را از بین خواهند برد و لذا در این خصوص مقام معظم رهبری به خوبی موضع گیری کردند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز می بینیم که فرزندانمان لباس رزم به تن می کنند این راه و رسم ماندگاری نهضت و انقلاب است و پاسخ مناسبی به افکار باطل دشمن.

وی با بیان اینکه دشمنان برای نفوذ از طریق جاسوسانشان ریشه ای و بنیادی فعالیت می کنند، تصریح کرد:‌ یاسر عرفات یکی از افتخارآفرینان جبهه فلسطینیان بود اما با ورود همسری انگلیسی به خانه اش اخبار مسلمانان به دشمنان ارسال می شد و به مرور آرمان های جنگ علیه رژیم صهیونیستی در وی کمرنگ شد و در نهایت نیز با مسمومیت مشکوکی به قتل رسید.

وی اظهار کرد: در روز غدیر طبق نقل قول های رسیده از منابع تشیع و تسنن پیامبر اسلام(ص) در جمع ده هزار نفری برای جلوگیری از شبهات گروه های مختلف دست حضرت علی(ع) را بلند می کنند و ایشان را مولای پس از خود معرفی می کنند اما پس از رحلت پیامبر بسیاری از ولایت سر باز می زنند.

خط ولایت را گم نکنیم

وی ادامه داد: اگر در روز غدیر امام علی(ع) در کنار پیامبر(ص) قرار گرفتند و به عنوان ولی معرفی شدند و با این حال مردم گفتار پیامبر اسلام(ص) را فراموش کردند، اما با این روش خط ولایت در تاریخ ماند و شجره طیبه آن، شیعیان امروز هستند و آن اقدام باعث شد تا ما امروز خط ولایت را گم نکنیم.

وی با بیان اینکه ولایت حضرت علی(ع) امانت الهی است که امروز به دست ما رسیده است، خاطرنشان کرد: عده ای که بغض حضرت را در دل هایشان پرورش می دهند بسیج شده اند تا خط ولایت را نابود کنند و اکنون وظیفه ماست که این امانت الهی را به دست نسل های آینده به خوبی بسپاریم.

وی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) با لشکر ۷۲ نفری به خوبی می دانستند که در برابر لشکر ۳۰ هزار نفری یزید شهید می شوند با این وجود باز هم برای حفظ اسلام و دین پیامبر اکرم(ص) قیام کردند.

وی ادامه داد: داستان انجام تکلیف و وظیفه با نتیجه ای که از آن تکلیف گرفته می شود دو مقوله جدا از هم هستند و همانطور که امام راحل فرمودند ما مامور به انجام وظیفه هستیم و مامور به نتیجه نیستیم.

وی تاکید کرد: خداوند به پیامبران تکلیف می کند که برای هدایت مردم و دعوت آن ها به دین الهی اقدام کنند اما این به معنای پذیرش اعتقادات با اکراه نیست و مردم در پذیرش دین کاملا مختارند.