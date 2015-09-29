افزایش ۹ درصدی کمک خیران هرسینی به دانش آموزان کم بضاعت

کیومرث رحمتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال مردم خیراندیش شهرستان هرسین در جشن ملی عاطفه ها که با شعار «مهر در انتظار همدلی» برگزار شد به دانش آموزان کم بضاعت بیش از ۳۷ میلیون تومان کمک کردند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) هرسین گفت: این مدیریت در سال جاری ۷۱ پایگاه سیار و ثابت را در نقاط مختلف این شهرستان برای جمع آوری کمک های مردمی برپا کرد.

این مسئول با بیان اینکه مردم خیر این شهرستان سال گذشته بیش از ۳۴ میلیون تومان به دانش آموزان هرسینی مساعدت داشتند، افزود: امسال کمک خیران به دانش آموزان بی بضاعت ۹ درصد رشد داشته است.

به گفته رحمتی پور دستگاه های مختلفی مانند آموزش و پرورش، بسیج، امور مساجد و... و. در برگزاری جشن ملی عاطفه در هرسین به مدیریت کمیته امداد این شهرستان یاری رساندند.

وی یادآور شد: با همکاری آموزش و پرورش این شهرستان همچنین زنگ عاطفه در یکی از مدارس هرسین نواخته شد و در این روز نیز دانش آموزان کمک های خود را به این مدیریت اهدا کردند.