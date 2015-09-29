سید امیر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتسال آرش قم امسال در فصل جدید لیگ دسته اول فوتسال کشور حضور دارد و به دنبال حضوری قدرتمند در این مسابقات با استفاده از ظرفیت‌های بومی فوتسال قم است.

وی افزود: به منظور رفع دغدغه‌های مالی این تیم و استفاده از ظرفیت حداکثری فوتسال قم مقرر شد آرش و آتلیه طهران قم به صورت مشترک در لیگ دسته اول کشور شرکت کنند به طوری که مدیرت هر دو باشگاه در این فرآینده با هم همکاری می‌کنند.

مدیرعامل آرش گفت: بر اساس توافق حاصل شده مقرر شد نیمی از امتیاز تیم فوتسال آرش به رسول قلی‌زاده مدیر عامل و صاحب امتیاز باشگاه آتلیه طهران منتقل شود و بر این اساس وی مسئولیت مدیر عاملی باشگاه آرش را بپذیرد.

آقایی درباره تغییر نام احتمالی آرش با توجه به مشارکت با آتلیه طهران بیان داشت: نام تیم آرش قم در لیگ دسته اول کشور تغییری نمی‌کند و این تیم همانند لیگ دسته دوم با نام و برند آرش ایرانیان قم وارد لیگ دسته اول می‌شود.

وی عنوان کرد: علی مسعود سرپرست تیم فوتسال آتلیه طهران به عنوان سرپرست جدید آرش در لیگ دسته اول کشور انتخاب می‌شود و در مجموع تصمیماتی برای این مجموعه گرفته شده است که امیدواریم به سود فوتسال قم تمام شود.

مدیرعامل باشگاه آرش قم تصریح کرد: این تغییر و تحولات به این منظور انجام شده که قوای فوتسال قم تجمیع شود و بتوانیم حضوری قدرتمند و فارغ از دغدغه‌های معمول در لیگ دسته اول کشور داشته باشیم.

آقایی افزود: آرش امسال برای نخستین بار در لیگ دسته اول کشور حاضر است و امیدواریم حمایت مسئولان ورزشی استان از این تیم ادامه پیدا کند.