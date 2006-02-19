ايران براي كسب عنوان سومي به مصاف قطر خواهد رفت

به گزارش خبرنگار"مهر" درچارچوب مسابقات جام ملتهاي آسيا كه هم اكنون درتايلند درجريان است، بازي دوم مرحله نيمه نهايي با پيروزي مقتدرانه تيم كرده جنوبي به پايان رسيد.

بنابراين گزارش دراين بازي تيم كره كه قهرمان بلامنازع آسيا است با نتيجه 29 بر 26 موفق شد تيم قطر را شكست دهد. به اين ترتيب تيم ايران براي كسب عنوان سوم وكسب مجوز حضور دربازيهاي جام جهاني آلمان روزسه شنبه عصر به مصاف تيم قطر خواهد رفت. تيم كره وكويت نيز براي بدست آوردن مقام اول بايكديگر روبرو خواهند شد.