تکذیب شایعه ریزش سقف مسعی در مسجدالحرام

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه شب(6 مهر) در فاصله زمانی میان اقامه نماز مغرب و نماز عشاء صدای عجیب و مهیبی در فضای مسجدالحرام طنین انداز شد که موجی از وحشت را میان زائرانی که مشغول به طواف یا سعی بین صفا و مروه و یا در حال نماز و نیایش بودند ، ایجاد کرد.

زائران ایرانی که در آن زمان در مسجدالحرام حضور داشتند، در این خصوص به خبرنگار ما گفتند: مشغول عبادت در مسجد الحرام بودیم که صدای مهیبی به گوش رسید. در این هنگام برخی از زائران شوکه و وحشت زده شده بودند و برخی از زائران بی تفاوت به عبادت و زیارت خود ادامه می دادند همچنین برخی از زائران که ترسیده بودند به این طرف و آن طرف می گریختند و بعضاً در این میان تعدادی از زائران با هم برخورد می کردند.

بر اساس اعلام شاهدان عینی مدتی پس از شنیدن این صدای عجیب فضای مسجدالحرام عادی شد و زائران مانند قبل به نیایش و انجام امور عبادی خود ادامه دادند.

این گزارش حاکی است منبع تولید این صدای مهیب و عجیب که موجب وحشت زائران شد، نامعلوم ماند.

این گزارش می افزاید : در این رخداد خوشبختانه گزارشی از آسیب و جراحت زائران ایرانی و زائران دیگر کشورها بدست نرسیده است.

شایان ذکر است سازمان حج و زیارت شایعه ریزش سقف مسعی مسجدالحرام را که در فضای مجازی منتشر شده بود را تکذیب کرد.