  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۷ مهر ۱۳۹۴، ۹:۵۹

تکذیب شایعه ریزش سقف مسعی در مسجدالحرام

تکذیب شایعه ریزش سقف مسعی در مسجدالحرام

سازمان حج و زیارت خبر منتشر شده مبنی بر ریزش سقف مسعی در مسجدالحرام را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه شب(6 مهر) در فاصله زمانی میان اقامه نماز مغرب و نماز عشاء صدای عجیب و مهیبی در فضای مسجدالحرام طنین انداز شد که موجی از وحشت را میان زائرانی که مشغول به طواف یا سعی بین صفا و مروه و یا در حال نماز و نیایش بودند ، ایجاد کرد.

زائران ایرانی که در آن زمان در مسجدالحرام حضور داشتند، در این خصوص به خبرنگار ما گفتند: مشغول عبادت در مسجد الحرام بودیم که صدای مهیبی به گوش رسید. در این هنگام برخی از زائران شوکه و وحشت زده شده بودند و برخی از زائران بی تفاوت به عبادت و زیارت خود ادامه می دادند همچنین برخی از زائران که ترسیده بودند به این طرف و آن طرف می گریختند و بعضاً در این میان تعدادی از زائران با هم برخورد می کردند.

بر اساس اعلام شاهدان عینی مدتی پس از شنیدن این صدای عجیب فضای مسجدالحرام عادی شد و زائران مانند قبل به نیایش و انجام امور عبادی خود ادامه دادند.

این گزارش حاکی است منبع تولید این صدای مهیب و عجیب که موجب وحشت زائران شد، نامعلوم ماند.

این گزارش می افزاید : در این رخداد خوشبختانه گزارشی از آسیب و جراحت زائران ایرانی و زائران دیگر کشورها بدست نرسیده است.

شایان ذکر است سازمان حج و زیارت شایعه ریزش سقف مسعی مسجدالحرام را که در فضای مجازی منتشر شده بود را تکذیب کرد.

کد مطلب 2927302
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها