حضور کاراته در المپیک موفقیت بزرگی است/ انگیزه ها بالا می رود

حبیب الله ناظریان با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: وقتی یک رشته ورزشی وارد المپیک می شود نگاه کشورها به آن رشته تغییر می کند. سرمایه گذاریها افزایش يافته و سرعت پیشرفت در آن رشته دوچندان خواهد شد و کاراته کاها نیز بیش از گذشته انگیزه تمرین و مبارزه پیدا می کنند.

وی افزود: کاراته در ایران پیشرفت زیادی داشته و یکی از مدعیان جهانی هستیم. کسب مدال طلای تیمی جهان یک موفقیت بزرگ برای این رشته ورزشی بود. همین موضوع باعث خواهد شد تا با تامل بیشتری برای سالهای آینده برنامه ریزی کنیم و به فکر کسب مدال از این رویداد بزرگ باشیم.

رئیس سالهای نه چندان دور فدراسیون کاراته ادامه داد: خبر المپیکی شدن کاراته برای کاراته ایران یک خبر بسیار خوشحال کننده بود. ما می توانیم در کنار رشته های دیگری چون کشتی ، تکواندو ، وزنه برداری و ... برای ورزش ایران در بازیهای پراهمیت المپیک مدال کسب کنیم و این موضوع مسئولیت فدراسیون را دو چندان می کند.

ناظریان در پایان ضمن تبریک به جامعه کاراته برای این موفقیت بزرگ ابراز امیدواری کرد کاراته کشور با وفاق و همدلی به فکر موفقیت های بزرگ باشند و دست از اختلاف بردارند.