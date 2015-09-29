«من ديه گو مارادونا هستم » به نروژ می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، «من ديه گو مارادونا هستم» ساخته بهرام توكلي در بخش مسابقه و نمايش ويژه اختتاميه بيست و پنجمين دوره مهمترین جشنواره فيلم نروژ كه از هشتم تا هجدهم اكتبر در اسلو برگزار می‌شود روی پرده می رود.

این فیلم که تهیه کنندگی آن را جواد نوروزبیگی برعهده دارد نامزد یازده سیمرغ جشنواره فیلم فجر شد و سیمرغ بهترین صدابرداری، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، دیپلم بهترین کارگردانی و سیمرغ ویژه هیات داوران را از مهمترین فستیوال سینمای ایران ربود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: تو می‌دونی من از چیه مارادونا خوشم می‌آد؟ از اینکه تو زندگیش هیچوقت واقعیت و رویا براش مرز نداشت، وقتی بازی می‌کرد با همه وجودش بازی می‌کرد، پرواز می‌کرد، بازی نمی‌کرد...

گلاب آدینه، سعیدآقاخانی، ویشکاآسایش، هومن سیدی، جمشیدهاشم پور، بابک حمیدیان، صابرابر، پانته آپناهی ها، مهساعلافر، علی استادی، سارابهرامی، سهی بانو ذوالقدر، میثاق زارع، محمدکارت، سجاد تابش و حامد ثابت در این اثر سینمایی ایفای نقش کرده اند.