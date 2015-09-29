توجه به دانش فنی در توسعه فعالیتهای کشاورزی جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه صبح سه شنبه در جلسه بررسی طرحها و مشکلات بخش کشاورزی که در سالن باغستان برگزار شد، اظهارداشت: به جای دادن آمارهای دهان پرکن و فریبنده باید دنبال راهکار منطقی و علمی برای حل مشکلات بخش های تولیدی در صنعت و کشاورزی باشیم.

استاندار بیان کرد: رویکرد اشتباه ما باعث شده امروز فارغ التحصیل بیکار و بدهکار و فراری داریم و هنوز در جلسات دنبال آمار و ارقام هستیم در حالی که باید دنبال حل ریشه ای مسائل باشیم و از شعار دادن خوداری کنیم.

وی گفت: مشکلات کنونی یک شبه ایجاد نشده و ریشه در مدیریت و تصمیم گیری اشتباه همه ما در گذشته دارد و هر جا کاری متوقف شده ناشی از بی برنامگی و نداشتن مطالعه علمی است که این نقیصه باید برطرف شود.

روزبه یادآورشد: وقتی برای ساخت هتل بدون مطالعه کارشناسی فقط دنبال سرمایه گزار می رویم به جایی می رسیم که هنوز یک هتل مناسب بین المللی نداریم زیرا هنوز باور نکرده ایم که هتل داری هم یک صنعت است و اگر نگاه علمی در ساخت و مدیریت آن نداشته باشیم به نتیجه نمی رسیم.

استاندار اظهارداشت:امروز تعدادی از دانشگاههای ما توجیه اقتصادی ندارند ولی جرات نداریم آنها را تعطیل کنیم چون همه کسانی که زمینه راه اندازی مراکز دانشگاهی در روستاها را فراهم کردند و گاهی هم دنبال رای بودند امروز زیر سوال می روند.

خبرنگاران حرفهای اساسی را ننویسند

وی گفت: خیلی از کارهای ما اشکال دارد و هر وقت می خواهیم حرف خوب و اساسی و واقعی بزنیم به خبرنگاران می گوییم ننویسید و منعکس نشود و هر جا آمار و ارقام و شعارهای زیباست انتظار داریم تیتر شود و این اشکال همچنان باقی است.

روزبه اضافه کرد: عاقلانه ترین کار این است که دنبال دانش فنی باشیم تا برنامه ها به نتیجه برسد و در استان خوشبختانه امکانات و ظرفیت های خوبی داریم که اگر درست استفاده کنیم می توان برخی مشکلات را حل کرد.

استاندار گفت: اگر به دانش فنی توجه نکنیم آسیب می بینیم و شرایط امروز صنعت خودرو ناشی از بی توجهی به دانش و کیفیت فنی است که باید جدی گرفته شود.

وی تصریح کرد: از مسئولان جهاد کشاورزی انتظار داریم در توسعه گلخانه ها علمی برخورد کنند تا فعالیت ها کارشناسی باشد و سرمایه ها هدر نرود.

استاندار اظهارداشت: باید ابتدا مشکلات گلخانه داران را حل کنیم و سپس دنبال توسعه جدید باشیم و فارغ از آمار و ارقام همت کنیم تا بخش کشاورزی رونق جدی بگیرد.

وی ایجاد شهرک های گلخانه ای در استان را مهم دانست و گفت: با استفاده از تجارب دیگر کشورها و ایده های صاحب نظران در این مسیر به صورت علمی حرکت کنیم.

روزبه یادآور شد: وقتی در گذشته قزوین را برای کشاورزی مناسب تشخیص داده بودند حتما باید قویترین دانشگاه کشاورزی هم به قزوین یا تاکستان می آمد اما امروز در این واحدها فوق لیسانس علوم سیاسی تربیت می کنیم و از نیازهای محلی دور شده ایم.

وی گفت: اگر امروز ۴۶ گلخانه در استان مشکل دارد یعنی از دانش فنی دور شده ایم و شاید برخی مجوزها هم با فشار و سیاسی بازی و بدون علم داده شده و اگر امروز هم به دانش فنی بی تفاوت باشیم آسیب می بینیم.

استاندار اظهارداشت: شک ندارم اگر مطالعات ما در صنعت، کشاورزی و خدمات مبتنی بر دانش بود و از سیستم زور آبادی و سیاسی بازی خارج می شد و طرح ها را به واسطه حضور وزیر و رئیس جمهور کلنگ زنی و افتتاح نمی کردیم شرایط بهتری داشتیم.

وی بیان کرد: بجای آنکه صدها گلخانه و دامداری و مرغداری داشته باشیم بهتر است ۵۰ مجتمع کشاورزی داشته باشیم که همه با تولید بالا و اشتغالزایی مناسب به اقتصاد استان کمک کند.