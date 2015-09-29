انتقاد دبیر مستعفی هیئت کشتی کرمانشاه از مسئولان این رشته ورزشی

نادر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میزبانی مرحله دوم فصل جدید مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی کشور به کرمانشاه داده شده و این درحالیست که میزبان خود نماینده ای در این مسابقات نخواهد داشت.

وی با اعلام استعفایش از سمت دبیری هیئت کشتی شهرستان کرمانشاه گفت: ناهماهنگی و عدم همراهی برخی از اطرافیان کاسه صبرم را لبریز کرد و پس از سال‌ها خدمت صادقانه مجبور به استعفا شدم.

نجفی با انتقاد از عملکرد برخی از دست اندرکاران کشتی گفت: چگونه است که ما میزبان مرحله دوم مسابقات لیگ برتر شدیم اما خود از داشتن تیم محروم هستیم و متاسفانه جوابی نیز برای مردم نداریم.

وی بیان کرد: بسیاری از کشتی‌گیران مطرح ما هم اکنون در تیم‌های سایر استان‌ها فعالیت می‌کنند و حتی اگر اسپانسری در مدت کوتاه باقی مانده جذب شود کشتی‌ گیر برای تشکیل تیم نداریم.

نجفی هزینه ورودی شرکت در مسابقات لیگ برتر را ۱۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این مبلغ بسیار ناچیز است و متاسفانه استان کشتی خیز کرمانشاه توان شرکت در لیگ را پیدا نکرد.

وی ۲۲ مهر ماه را زمان آغاز مرحله دوم لیگ برتر آزاد و فرنگی به میزبانی کرمانشاه اعلام و بیان کرد: این مسابقات در سالن حضرت امام خمینی(ره) با شرکت ۸ تیم آزاد و ۶ تیم فرنگی برگزار می‌شود.

نجفی همچنین از برگزاری مسابقات انتخاب پهلوان شهر خبر داد و گفت: این برنامه پنجشنبه هفته جاری در پارک کوهستان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: هفدهم تا دوازدهم مهر ماه نیز شهرستان اسلام آباد غرب میزبان آزادکاران و فرنگی کاران سراسر کشور خواهد بود.