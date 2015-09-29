کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران باید جدی گفتگو کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد العطیه وزیر امور خارجه قطر در گفتگو با رویترز درباره روابط ایران و کشورهای عربی گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران باید به صورت جدی با یکدیگر گفتگو کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: ما و ایران با یکدیگر همسایه هستیم و نمی توانیم جغرافیا را تغییر دهیم، ما باید درباره تمامی مسائل با یکدیگر گفتگو کنیم و روابط طبیعی و عادی ایجاد کنیم.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز شب گذشته در نشست هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد روابط ایران و قطر گفت: ایران کشور همسایه و بسیار مهمی است و همکاری با آن به نفع منطقه است. به گفته امیر قطر اختلافی در روابط دو جانبه وجود ندارد. وی ادامه داد: در سطح منطقه تنوع مذهبی و دینی وجود دارد و به اعتقاد من در اساس نزاعی میان شیعه و سنی وجود ندارد بلکه درگیری ها به خاطر منافع سیاسی کشورهاست.

شیخ حمد اظهار داشت: به نظر من اختلافات موجود سیاسی، منطقه ای، عربی و ایرانی است و نه اختلاف میان شیعه و سنی و می توان این اختلافات را بر اساس روابط میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و بدون مداخله در امور داخلی حل کرد.