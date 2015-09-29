تماس مردم با ۱۱۰ در خراسان جنوبی منجر به ۴۸ هزار عملیات پلیسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا امینی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ناجا بابیان اینکه امنیت هم هدف و هم وسیله است، اظهارکرد: یکی از لازمه‌های برقراری امنیت اقتدار سازمان‌هایی است که تأمین کننده امنیت هستند.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای به اصطلاح توسعه یافته اقتدار را در راستای حفظ امنیت حکومت و نظام حاکم بر جامعه می‌دانند، گفت: این امنیت خشک و شکننده است و در دراز مدت محکوم به شکست و فروپاشی است.

وی عنوان کرد: اقتدار در جمهور اسلامی ایران مبتنی بر مبانی حقوقی و دینی، همبستگی ملی و به عنوان مظهر عزت معنی پیدا می‌کند.

امنیت برآیند دو مؤلفه اقتدار نهادهای رسمی و مشارکت مردم

سرهنگ امینی با بیان اینکه امنیت یک نیاز و یک پدیده اجتماعی است، تصریح کرد: برقراری امنیت مشارکت همگانی را می‌طلبد و تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در تحقق آن نقش دارند و باید عامل به عمل بوده و با وظایفشان در این زمینه آشنا باشند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: امنیت برآیند دو مؤلفه اقتدار نهادهای رسمی و مشارکت مردم است.

سرهنگ امینی افزایش اعتماد عمومی را مهم‌ترین سرمایه نیروی انتظامی دانست و ادامه داد: در هفته ناجا به دنبال افزایش مشارکت عمومی هستیم زیرا ناجا به تنهایی قادر به تأمین امنیت نخواهد بود.

وی ادامه داد: اگر تنهابر اساس شاخص‌های کمی امنیت برقرار باشد اما مردم احساس آرامش نداشته باشند موفق عمل نکرده‌ایم و در هفته ناجا به دنبال بسط آرامش در جامعه هستیم.

وی با بیان اینکه در راستای تحقق امنیت پایدار نیازمند استفاده از خرد جمعی و صاحب نظران هستیم، گفت: امیدورایم در هفته ناجا به سهم خود قدمی در جهت فرمان رهبری در راستای همدلی و همزبانی برداریم.

وی با اشاره به اینکه دشمن از هر وسیله و ابزاری در فضای مادی و سایبر استفاده می‌کند تا بین مردم و نظام فاصله ایجاد کند، افزود: مهم‌ترین عامل شکست دشمنان جمهوری اسلامی ایران همواره همراهی مردم با نظام است.

سرقت شایع‌ترین جرم در استان

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه جرائم انتظامی شایع‌ترین جرم استان سرقت است، گفت: نسبت به سال گذشته ۴۵ فقره سرقت بیشتر داریم که معادل دو درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی عنوان کرد: از ابتدای امسال یک هزار و ۸۶۵ مورد سرقت در استان گزارش شده است.

سرهنگ امینی تصریح کرد: بیشترین نوع سرقت‌ها خرد است و آمار سرقت‌های مسلحانه و خشن در استان صفر است.

وی با بیان اینکه بیشترین سرقت‌ها در استان سرقت از داخل خودرو سرقت و از داخل ساختمان‌های نیمه کاره بوده است، گفت: ۹۰ درصد سرقت‌های خودرویی از خودرو پراید است.

وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد سرقت‌های کشف شده مربوط به موتورسیکلت‌ها بوده است.

وی بیان داشت: از مهم‌ترین علل که موجب شده سرقت افزایش یابد بی دقتی مال باختگان بوده است.

کشف ۱۱.۵ تن مواد مخدر از ابتدای سال جاری

سرهنگ امینی خواستار نصب دوربین‌های نظارتی در اصناف شد و افزود: دوربین‌های نظارتی در صنوف ضمن اینکه عامل بازدارنده برای سرقت است می‌تواند پلیس را در کشف سرقت نیز کمک کند.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱.۵ تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده که میزان کشفیان تفاوت زیادی با مدت مشابه سال گذشته ندارد.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان داشت: دو هزار و ۹۵۳ متهم در این زمینه دستگیر شده‌اند.

امینی عنوان کرد: در زمینه برخورد با خرده فروشان مواد مخدر ۶۵۰ توزیع کننده مواد مخدر را از ابتدای امسال دستگیر کرده‌ایم.

کاهش ۲۲ درصدی کشته شدگان تصادفات جاده‌ای

وی به آمار تصادفات درون شهری استان اشاره کرد و افزود: در تصادفات درون شهری از ابتدای سال تا امروز ۱۲ فقره تصادف منجر به فوت داشته‌ایم که ۵۶ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: متاسفانه در این تصادفات ۱۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کاهش در تعداد متوفیان را هم داریم.

سرهنگ امینی عنوان کرد: در تصادفات جاده ای نیز از ابتدای امسال ۸۱ فقره تصادف منجر به فوت داشته‌ایم.

وی از کاهش هشت درصدی تصادفات منجر به فوت در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و افزود: تعداد تلفات ۱۰۱ نفر کشته بوده که ۲۲ درصد کاهش داشته است.

وی به اقدامات ترافیکی انجام شده از ابتدای امسال اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال ۱۰۰ هزار و ۴۳۰ فقره قبض جریمه در درون شهرهای استان برای رانندگان متخلف صادر شده است.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۴ هزار و ۶۴۸ دستگاه موتور سیکلت طی این مدت توقیف شده است، افزود: ۲۰ جلد گواهینامه رانندگان متخلف درون شهری نیز ضبط شده است.

وی عنوان کرد: به مناسبت هفته ناجا تمام موتور سیکلت ها بدون پرداخت خلافی آزاد می‌شود و صاحبان آن‌ها می‌توانند در زمینه آزاد سازی وسیله خود اقدام کنند.

افزایش ۲۴۳ درصدی کلاهبرداری های رایانه‌ای

سرهنگ امینی بیان کرد: در حوزه جرائم سایبری ۵۲ مورد برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب مردم استان داشته‌ایم که سال گذشته این تعداد ۱۳ مورد بوده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی جرائم سایبری کشف شده است؛ بیان داشت: ۳۱ مورد کلاهبرداری رایانه ای در استان رخ داده که ۳۴۲ درصد افزایش داشته است.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: در مورد آگهی‌ها و پیامک‌هایی که به مردم زده می‌شود مردم ما توجه کنند که اگر قرار است پولی به حساب ما واریز شود نیازی به حضور در جلوی عابر بانک نیست.

وی با اشاره به اینکه در حوزه سرقت‌های خشن در رتبه ۳۳ کشور هستیم، ادامه داد: در مجموع کل سرقت‌ها در بین ۳۳ واحد نظامی رتبه ۳۳ را داریم.

سرهنگ امینی ادامه داد: در زمینه کشفیات مواد مخدر رتبه ۹ کشور و در حوزه تصادفات رتبه ۳۱ کشور را داریم.

وی با بیان اینکه در حوزه نرم به دنبال سیاست‌های پلیسی مردم محور بوده‌ایم، گفت: در این راستاطرح پلیس افتخاری در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ امینی ادامه داد: از ابتدای امسال ۵۸۲ نفر تشکیل پرونده برای متقاضیان شرکت در این طرح تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۱۶۷ نفر مراحل گزینش را طی کرده و آموزش لازم را فراگرفته‌اند و با پلیس همکاری دارند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان داشت: از شهروندان دعوت می‌کنیم که اگر تمایل دارند در این وظیفه ملی ما را همراهی کنند به معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان مراجعه کنند.

امینی یکی دیگر از راهبردهای ناجا را پلیس دانش بنیان دانست و افزود: در راستای تحقق این راهبرد در سال جاری در دفتر تحقیقات کاربردی ناجا چهار طرح تحقیقاتی کاربردی اجرا شده است.

مراجعه دو هزار و ۱۰۰ نفر به واحدهای مشاوره ای نیروی انتظامی استان

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از مراجعه ۷۶۰ نفر به واحد مشاوره معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خبر داد و افزود: این مرکز با حضور کارشناسان تخصصی به صورت رایگان به مردم خدمت ارائه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در کلانتری هم مراکز مشاوره فعال است، گفت: از ابتدای امسال هزار و ۳۴۳ نفر مراجعه به واحد مشاوره کلانتری‌های استان داشته‌اند.

سرهنگ امینی با اشاره به اینکه از این تعداد ۲۷۱ مورد خود معرف بوده‌اند، ادامه داد: هزار و ۷۲ مورد به دلیل پرونده‌هایی که برای آن‌ها تشکیل شده ارجاع به واحد مشاوره شده‌اند که با مشاوره‌های انجام شده ۸۳۷ پرونده‌ها منجر به سازش شده است.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه ازابتدای سال جاری سه هزار و ۲۳۸ تماس با مرکز ۱۲۷ گرفته شده است، گفت: طی این مدت انتقادات مردم از پلیس ۱۴ درصد کاهش و تقدیرها نیز ۳۶ درصد افزایش داشته است که نشان از رضایت مندی مردم استان از عملکرد پلیس دارد.

رضایت ۹۸ درصدی مردم از انتظامی استان

سرهنگ امینی در خصوص تماس‌های مردم استان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استان بیان کرد: تا نیمه شهریوماه سال جاری ۸۵ هزار و ۹۵۰ تماس با ۱۱۰ گرفته شده که ۱۶ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه ۴۸ هزار و ۱۱۰ تماس منجر به عملیات پلیسی شده است، ادامه داد: ۲۹ هزار و ۸۴۶ تماس نیز اخذ راهنمایی از پلیس بوده است.

وی تصریح کرد: مابقی تماس‌ها غیر قابل رسیدگی و یا مزاحمت‌های تلفنی بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده ۹۸ درصد مردم خراسان جنوبی از عملکرد انتظامی استان رضایت داشته‌اند.