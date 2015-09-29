«اکمال» و «ابلاغ» در خبرگزاری مهر رونمایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین مشکوری مدیر کانون خورشید، حجت الاسلام و المسلمین مشهود عینلو، معاون پژوهشی کانون خورشید و میثم ناصری معاون رسانه ای این کانون حضور داشتند و توضیحاتی در خصوص این دو درگاه اینترنتی ارائه دادند.

«اکمال» عنوان درگاه اینترنتی است که شبیه موتور جستجو و براساس کتاب «الغدیر» علامه امینی طراحی شده و بازدیدکنندگان با جستجوی هر واژه ای که با غدیر مرتبط است می توانند فیش های مربوط به این واقعه را مطالعه کنند. «ابلاغ» هم درگاه اینترنتی است که در آن تولیدات رسانه ای مثل فیلم وکلیپ مرتبط با واقعه غدیر قرار دارد.

همچنین در این مراسم از نمودار درخت واره موضوعی کتاب «الغدیر» علامه امینی با حضور محمود لولاچیان رئیس بنیاد کوثر و از موسسان بنیاد بین المللی الغدیر و منصور امینی رئیس سازمان فضای مجازی سراج رونمایی شد.

علاقه مندان به بازدید از درگاه اینترنتی اکمال و ابلاغ می توانند به آدرس های اینترنتی Ekmal.ir و Eblagh.com مراجعه کنند.