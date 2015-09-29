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۷ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۲

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج:

۵۲۸ مورد عملیات آتش‌نشانی در سنندج انجام شد

۵۲۸ مورد عملیات آتش‌نشانی در سنندج انجام شد

سنندج - مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری ۵۲۸ مورد عملیات آتش نشانی در سنندج انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سنندجی ظهر سه شنبه در گرامیداشت روز آتش نشان که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: از این تعداد عملیات ۳۷۳ مورد اطفای آتش ‌سوزی و ۱۵۵ مورد نیز عملیات امداد بوده است.

وی افزود: از ۳۷۳ مورد عملیات آتش‌ سوزی ۲۱ مورد مسکونی، یک مورد اداری، ۱۷ مورد تجاری، خودرو ۳۲ مورد، جنگل و مراتع ۱۸ مورد، ضایعات ۴۸ مورد، ۲۲۹ مورد علف‌های هرز، شش مورد نشتی و انتشار گاز بوده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج بیان کرد: همچنین در حوزه عملیات امدادگری نیز ۱۳ مورد مسکونی، ۱۴ مورد خودرو، تصادفات پنج مورد، ۲۰ مورد آسانسور، ۶۳ مورد حیوانات، سقوط در چاه شش مورد و شش مورد غواصی انجام شده است.

سنندجی یادآور شد: از تعداد حوادث اعلام شده ۱۱ مورد مجروحی (هفت مورد تصادفات و سایر موارد چهار فقره) و ۱۱ مورد متوفی (سه مورد تصادفات، پنج مورد غرق شدگی و سایر موارد سه مورد) بوده است.

وی ادامه داد: همچنین این سازمان در شش ماهه اول سال‌ جاری اقداماتی نظیر ۲۹۴ مورد جوابیه استعلام صدور پروانه ساختمانی، ۲۳۹ مورد شارژ انواع خاموش ‌کننده ‌ها و ۶۰ مورد شارژ دستگاه تنفسی انجام داده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج گفت: سازمان‌ آتش نشانی با هدف اصلی نجات جان و مال انسان‌ ها تشکیل شده‌ و بنابراین آتش نشانان قادر هستند در بحرانی‌ ترین شرایط محیطی و زیان‌ آورترین شرایط کاری به یاری حادثه دیدگان بشتابند.

سنندجی اظهار داشت: هر کاری که با از خودگذشتگی همراه باشد ماندگارتر و اثرگذارتر است و از بین تمام مسئولیت ‌های اجتماعی، مشاغلی همچون آتش نشانی هستند که ایفای آنها بدون ایثار ممکن نیست.

کد مطلب 2927680

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