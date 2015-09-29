به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سنندجی ظهر سه شنبه در گرامیداشت روز آتش نشان که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: از این تعداد عملیات ۳۷۳ مورد اطفای آتش ‌سوزی و ۱۵۵ مورد نیز عملیات امداد بوده است.

وی افزود: از ۳۷۳ مورد عملیات آتش‌ سوزی ۲۱ مورد مسکونی، یک مورد اداری، ۱۷ مورد تجاری، خودرو ۳۲ مورد، جنگل و مراتع ۱۸ مورد، ضایعات ۴۸ مورد، ۲۲۹ مورد علف‌های هرز، شش مورد نشتی و انتشار گاز بوده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج بیان کرد: همچنین در حوزه عملیات امدادگری نیز ۱۳ مورد مسکونی، ۱۴ مورد خودرو، تصادفات پنج مورد، ۲۰ مورد آسانسور، ۶۳ مورد حیوانات، سقوط در چاه شش مورد و شش مورد غواصی انجام شده است.

سنندجی یادآور شد: از تعداد حوادث اعلام شده ۱۱ مورد مجروحی (هفت مورد تصادفات و سایر موارد چهار فقره) و ۱۱ مورد متوفی (سه مورد تصادفات، پنج مورد غرق شدگی و سایر موارد سه مورد) بوده است.

وی ادامه داد: همچنین این سازمان در شش ماهه اول سال‌ جاری اقداماتی نظیر ۲۹۴ مورد جوابیه استعلام صدور پروانه ساختمانی، ۲۳۹ مورد شارژ انواع خاموش ‌کننده ‌ها و ۶۰ مورد شارژ دستگاه تنفسی انجام داده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج گفت: سازمان‌ آتش نشانی با هدف اصلی نجات جان و مال انسان‌ ها تشکیل شده‌ و بنابراین آتش نشانان قادر هستند در بحرانی‌ ترین شرایط محیطی و زیان‌ آورترین شرایط کاری به یاری حادثه دیدگان بشتابند.

سنندجی اظهار داشت: هر کاری که با از خودگذشتگی همراه باشد ماندگارتر و اثرگذارتر است و از بین تمام مسئولیت ‌های اجتماعی، مشاغلی همچون آتش نشانی هستند که ایفای آنها بدون ایثار ممکن نیست.