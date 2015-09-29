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۷ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۰

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان:

مداحان و هیئت های مذهبی در صف نخست جبهه فرهنگی هستند

مداحان و هیئت های مذهبی در صف نخست جبهه فرهنگی هستند

گرگان - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان از مداحان و هیئت های مذهبی به عنوان افرادی که در صف نخست جبهه فرهنگی هستند نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مهاجر نیشابوری ظهر سه شنبه در همایش سالروز بسیج مداحان و تجلیل از مقام قاسم غریب، شهید شاخص مداح گلستان به چگونگی راه اندازی بسیج مداحان اشاره و اظهار کرد: ناحیه مقاومت بسیج و سازمان تبلیغات شهرستان گرگان با ابلاغ استانی، راهکارهای اجرایی برنامه بسیج مداحان را مورد بررسی قرار دادند.

حجت الاسلام مهاجر نیشابوری با بیان اینکه کانون مداحان و بسیج مداحان کمک کننده یکدیگر هستند نه در مقابل هم بیان کرد: دو گروه مداحان و هیئت های مذهبی در صف نخست جبهه های فرهنگی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: در ماجرای فتنه سال ۸۸، چنانچه مداحان و هیئت های مذهبی ورود پیدا نمی کردند معلوم نبود چه اتفاقاتی برای کشور رخ می داد؟

وی تصریح کرد: اتفاقات سال ۸۸، حاصل تلاش های چندین ساله دشمنان بود که با درایت رهبر انقلاب و روشنگری های مداحان و هیئت های مذهبی، نقشه آنها نقش بر آب شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان با بیان اینکه هرماه یک جلسه ساماندهی مداحان در گرگان برگزار می شود، گفت: سازمان بسیج مداحان و هیئت های مذهبی آسیب های بسیار کمی دارند.

حجت الاسلام مهاجر نیشابوری بیان کرد: خود بسیج مداحان و هیئت های مذهبی، کمک کننده تداوم این راه و برطرف کننده آسیب های کمِ موجود، هستند.

کد مطلب 2927685

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