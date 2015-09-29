مداحان و هیئت های مذهبی در صف نخست جبهه فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مهاجر نیشابوری ظهر سه شنبه در همایش سالروز بسیج مداحان و تجلیل از مقام قاسم غریب، شهید شاخص مداح گلستان به چگونگی راه اندازی بسیج مداحان اشاره و اظهار کرد: ناحیه مقاومت بسیج و سازمان تبلیغات شهرستان گرگان با ابلاغ استانی، راهکارهای اجرایی برنامه بسیج مداحان را مورد بررسی قرار دادند.

حجت الاسلام مهاجر نیشابوری با بیان اینکه کانون مداحان و بسیج مداحان کمک کننده یکدیگر هستند نه در مقابل هم بیان کرد: دو گروه مداحان و هیئت های مذهبی در صف نخست جبهه های فرهنگی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: در ماجرای فتنه سال ۸۸، چنانچه مداحان و هیئت های مذهبی ورود پیدا نمی کردند معلوم نبود چه اتفاقاتی برای کشور رخ می داد؟

وی تصریح کرد: اتفاقات سال ۸۸، حاصل تلاش های چندین ساله دشمنان بود که با درایت رهبر انقلاب و روشنگری های مداحان و هیئت های مذهبی، نقشه آنها نقش بر آب شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان با بیان اینکه هرماه یک جلسه ساماندهی مداحان در گرگان برگزار می شود، گفت: سازمان بسیج مداحان و هیئت های مذهبی آسیب های بسیار کمی دارند.

حجت الاسلام مهاجر نیشابوری بیان کرد: خود بسیج مداحان و هیئت های مذهبی، کمک کننده تداوم این راه و برطرف کننده آسیب های کمِ موجود، هستند.