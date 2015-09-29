ادای دین هنرمندان صنایع دستی تبریز و اصفهان به جانباختگان منا

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مراسم رونمایی از لوح و اعتبارنامه جهانی شدن طرح های تبریز و اصفهان ظهر روز سه‌شنبه در سالن فجر ارگ آزادی برگزار شد. قرار است تا مراسم رونمایی از این لوح و اعتبارنامه، روز یازدهم مهر در شهر اصفهان و روز چهاردهم در تبریز برگزار شود.

بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دستی کشور در این برنامه گفت: ما تا به حال هیچ شهری را ثبت نکرده بودیم، اما توانستیم همزمان دو شهر اصفهان و تبریز را به ثبت جهانی برسانیم. این یکی از افتخارات دوره ما است و همینطور فرصتی است که دولت تدبیر و امید در اختیار این دو شهر گذاشته است. خوشحالیم که شهرهای دیگر نیز انتخاب شوند. ما تا به حال شهری جهانی نداشته ایم، اما با یک اقدام منطقی توانستیم از لیست کشورهای بدون شهر جهان به فهرست کشورهای دارای دو شهر وارد شده و در کنار هند و چین قرار بگیریم.

وی تصریح کرد: در اجلاس هند توانستیم پرونده های این شهرها را مطرح کنیم. همچنین داوران اجلاس جهانی بازدیدهایی از دو شهر اصفهان و تبریز انجام دادند. همکاری نهادهای استانی نیز به ما کمک زیادی کرد. ما می خواستیم که حداقل یکی از این دو شهر ثبت شود، اما ظرفیت های خوب صنایع دستی و فرش موجب شد که داوران مبهوت ظرفیت اصفهان و تبریز شوند.

معاون صنایع دستی کشور گفت: مراسم رونمایی از لوح و اعتبارنامه ثبت جهانی اصفهان و تبریز برعهده استان ها واگذار شده است.

نامور مطلق ادامه داد: از این به بعد ما فقط بحث نظارت را انجام می دهیم. ثبت جهانی این دو شهر نشانگر آغاز جهانی شدن شهرها است. در اصل به ظرفیت این دو شهر نمره داده شده، نه وضعیت آنها. این شهرها وضعیت شهرهای جهانی را ندارند. ما توانستیم به میراث و ظرفیت این شهرها امتیاز دهیم. بنابراین برای اینکه بتوانند جهانی شوند باید فرآیند پیچیده ای برای آنجا انجام شود تا در آینده بتواند به وضعیت شهرهای جهانی دست پیدا کند.

وی افزود: باید دو شهر اصفهان و تبریز را به کارگاه بزرگ صنایع دستی تبدیل کنیم تا آنها بتوانند نقش و کارکرد واقعی خود را ایفا کنند. تقاضای هنرمندان این است که باید در برنامه ششم توجه ویژه ای به هنرمندان شود و به صنایع دستی به عنوان یک مورد خاص نگاه شود.

معاون صنایع دستی کشور عنوان کرد: وقتی شهری به عنوان شهر جهانی انتخاب می‌شود، به این معنا است که این شهرها در پوست ملی خود نمی گنجند و باید در عرصه جهانی عرضه اندام کنند. باید شهرهای مجازی، فرودگاه ها، زیرساخت های مالی و اعتباری، گمرک و بورس در این دو شهر تقویت شوند و زیرساخت های علمی نیز در آن دیده شوند. البته وجود سرمایه انسانی مهمترین ویژگی این شهرها است.

نامورمطلق اظهار کرد: با ثبت این دو شهر درخواست های زیادی از شهرهای زیادی شد کاشان می گوید چرا ما شهر فرش نشدیم، این رقابت خوب است. یزدی ها می گویند ما را به عنوان شهر نساجی سنتی معرفی کنید. زنجان ملیله، شیراز گلیم و گبه، تهران آبگینه و شیشه، سمنان سفال، لالجین سفال، کرمان پته و قم فرش ابریشم را برای جهانی شدن پیشنهاد کرده است. ما می خواهیم که ثبت ملی را نیز به این روند اضافه کنیم، تا بعد از ثبت ملی این شهرها، جهانی شوند.

اعطای نشان اعتماد به فروشگاه های صنایع دستی اصفهان

وی گفت: در دو شهر تبریز و اصفهان دبیرخانه های دائمی راه اندازی می شوند. در شهر اصفهان قرار است اولین نشان های اعتماد را به فروشگاه های صنایع دستی آن بدهیم. در این فروشگاه ها مقرراتی باید رعایت شود، از جمله قیمت منصفانه، عدم فروش صنایع دستی غیرایرانی و ارائه بسته بندی های مناسب.

معاون صنایع دستی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر صادرات صنایع دستی به آمریکا خاطرنشان کرد: ما در حال آماده کردن صادرات صنایع دستی هستیم. اگر تحریم ها برداشته شد، این صادرات را تقویت می کنیم. منتها کشورهای دیگر تسامح به خرج می دهند. من آخر هفته دیگر به ترکیه می روم. بخش خصوصی نمایشگاه بزرگی را در یکی از عمارت های عثمانی برپا کرده است. اکنون فضا عوض شده و باید از این فرصت ها استفاده کرد.

نامورمطلق ادامه داد: برخی از هنرهای صنایع دستی به خاطر سوءمدیریت ها فراموش می شوند که با طراحی های نوین می توان آنها را احیا کرد. اگر برخی از این هنرها، «حمایتی صرف» باشد، باید در پژوهشگاه های هنرهای سنتی به آنها پرداخته شود. نگران فراموش شدن این هنرها نباشید. رویش صنایع دستی جدید از ریزش صنایع دستی قدیمی که نمی توانند خود را هماهنگ کنند، قوی تر است.

معاون صنایع دستی کشور گفت: جهانی شدن دو شهر شرایط را برای بخش خصوصی و برندسازی آماده می‌کند. کار ما آماده سازی فضا بود، اما می توان فرهنگ‌سازی نیز انجام داد.