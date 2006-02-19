سردبير روزنامه دانماركي اهانت كننده به پيامبر اسلام (ص) بار ديگر عذرخواهي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين روزنامه دانماركي در بيانيه اي اعلام كرد: به نظر مي رسد چاپ كاريكاتورها به ميليونها مسلمان درسرتاسر جهان توهين كرد، بدين خاطر ما هم اكنون از آنها عذرخواهي مي كنيم و از آنچه كه رخ داد، عميقا ابراز تاسف مي كنيم .

متن نامه عذرخواهي كه به امضاي كارستن يوست سردبير روزنامه دانماركي رسيده است، در پايگاه اينترنتي اين روزنامه چاپ شده است .

روزنامه دانماركي در متن عذرخواهي خود ادعا كرد: ما به خدشه رساندن و يا توهين به هيچ ديني فكر نكرديم وما از اين كج فهمي ابراز تاسف مي كنيم .

سردبير اين روزنامه در پايان عذرخواهي خود گفته من از زبان روزنامه يلاندس پوستن مي خواهم عذرخواهي من را از آنچه كه اتفاق افتاده بپذيرند و من محكوميت خود را با هرگونه اقدام توهين آميز به اديان و مليت ها و ملت هاي مشخص اعلام مي كنم و اميدوارم كه با اين عذرخواهي سو تفاهم از بين برود .

روزنامه" الشرق الاوسط" نوشت : روزنامه دانماركي"يولاند پوستن"باچاپ نامه اي سرگشاده" كارستن يوسته"سردبير اين روزنامه يك سلسله تبليغاتي جديد براي عذرخواهي از مسلمانان آغاز كرد.

روزنامه مذكوردرسايت اينترنتي خود به زبانهاي مختلف عربي، دانماركي، انگليسي، فرانسوي، اسپانيايي و آلماني از توهين به مسلمانان عذرخواهي كرده است.

نامه سرگشاده درتاريخ 5 فوريه جاري كه درسايت اينترنتي روزنامه دانماركي چاپ شده است،همراه با اعلاميه هاي ابراز تاسف است.

همچنين پايگاه اينترنتي روزنامه به عذرخواهي "فليمينگ روز" دبير بخش فرهنگي ازمسلمانان دربرنامه اي درشبكه ماهواره اي الجزيره اشاره كرده است، اما اين روزنامه اعلام كرده است كه اين اظهارات در شبكه الجزيره به زبان عربي برگردانده نشده است .

روزنامه الشرق الاوسط با اتاق خبر شبكه الجزيره در دوحه تماس گرفت، اما مسئولان آن ازهرگونه اظهار نظردرمورد اين مصاحبه خودداري كردند.

اقدام روزنامه دانماركي يولاند پوستن كه ماه سپتامبر 12 كاريكاتورموهن درباره پيامبر نور و رحمت (ص)منتشركرده بود، و توسط چندين روزنامه و نشريه در سراسر اروپا تكرار شد، موج خشم و نفرت و تظاهرات گسترده اي را در جهان اسلام و ميان مسلمانان سراسر جهان به وجود آورده است كه موج اين انزجارو خشم كشورهاي اروپايي و آمريكا را نيز فراگرفته است.

