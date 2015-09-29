بر سر کوی منا خاکم کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این یادداشت به شرح زیر است:

آخرین پیام از همان جانبازی رسید که فداکارانه دو پای رفتن را، یکی پس از دیگری در میدان مین در جبهه‌های دفاع از حق جا گذاشت، تا جان همرزمانش آسیب نبیند. او این بار در امتداد صبح، با سختی و دشواری، با پاهای نیمه طبیعی و نیمه مصنوعی این همه راه را پشت سر نهاد تا جانش را به خانه جانانش ارمغان آورد.

افسوس که دیگر کسی نمانده که این جانبازی تازه در صحرای انبیاء و اولیاء در کوی منا را روایت کند، اما می‌توان حدس زد که او آنجا هم، برای نجات دیگران، سر از پا نشناخته، هستی خویش را قربانی کرده باشد.

این را از همان بیان شیرین و صمیمی‌اش در پایان روز عرفه و در ساعاتی قبل از رمی جمرات در عید قربان می‌توان دریافت، که با استواری و شوخ‌طبعی "امیران ملاحت" گفته بود امروز به شیطان "سنگ" می‌زنم به این امید که دیگر به او "زنگ" نزنم.

اینکه همسر فداکاری که عمری با او عهد بسته و زیسته بود، درخانه خدا ولی بدون او، بدون بزرگمرد قهرمانش به سر می‌برد و مجلس شور و شوق و شادمانی که قرار بود در آستانه غدیر با حضور "حاج آقا" و "حاجیه خانم" برای مقدمات امر خیر پسرشان سجاد برپا شود، به عزا، بغض و اشک تبدیل شده است و دیگر هیچ مراسمی آن پدر را نخواهیم دید.

در چمن سرو و ستادست و صنوبر خاموش که اگر قامت زیبا ننمایی به بچمند

حاج داوود موسوی، تنها پدری نیست که در میان این انبوه جان‌باختگان جا دارد، صدها پدر و پسر، برادر و خواهر در میان کشتگان، عاشق وصال یار هستند که هر کدامشان در راه نفی شیطان‌های بزرگ و کوچک جان باختند و روح‌های بلندمرتبه‌شان اینک آزاد و آرام به طواف کعبه حسن و حریم حرم یار می‌رود.

خون صاحب‌نظران ریخته‌ای کعبه حسن

اکنون سؤال این است که در حرم امن الهی که حتی آسیب رساندن به جانداران و گیاهان به هیچ روی جایز نیست، چگونه انسان‌های پاک را به مسلخ می‌برند و از کشته پشته می‌سازند؟ چه کسی پاسخگوی این بی‌تدبیری و بی‌ادبی به حق حیات و کرامت انسانهاست. در خانه‌ای که فارس و غرب، سیاه و سفید و شیعه و سنی و... برادرند و برابر، کدام سازمان منطقه‌ای و جهانی دادخواه این مظلومیت‌ها و خونخواه این فاجعه‌ها و تخلی‌هاست؟

قتل اینان که رواداشت که صید حرم‌اند؟

یاد زائر 1400 سال پیش را گرامی بداریم که مراسم حج را نیمه‌تمام گذاشت و با گروهی از بهترین مردان خدا و زنان و کودکانش به راهی رفت که پای آن تشنگی طاقف‌فرسا و شهادتی رهایی‌بخش بود. همان اتفاقی که پس از این همه سال در مکه و نه در کربلا برای زائران حرم امن الهی روی داد. یاد تعزیه‌خوان‌های قدیمی به خیر که از زمان حسین سیدالشهداء خطاب به شرورترین مردم در قتلگاه عاشورا چنین می‌خواندند:

کوفیان آیید و صد چاکم کنید بر سوی کوی منا خاکم کنید.

احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران