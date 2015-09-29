  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۰

ادعای جدید وزیر امور خارجه آمریکا:

برای عدم استفاده از بمب های بشکه ای در سوریه با روسیه توافق کردیم

برای عدم استفاده از بمب های بشکه ای در سوریه با روسیه توافق کردیم

«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که با روسیه برای عدم استفاده از بمب های بشکه ای در سوریه به توافق رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توییتر شبکه تلویزیونی اِم اِس اِن بی سی، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی مدعی شد که با روسیه پیرامون اعمال فشار بر «بشار اسد» رئیس جمهور روسیه برای متوقف کردن استفاده از بمب های بشکه ای صحبت کرده است.

این شبکه اعلام کرد که این اقدام احتمالاً در ازای انجام اقدامی توسط آمریکا خواهد بود.

در ادامه این توییت آمده است: کری می گوید روسیه درباره برخی اصول اساسی پیرامون مسأله سوریه موافقت خود را اعلام کرده، اما درباره نتیجه های ممکن آن هنوز اختلافاتی وجود دارد.

کد خبر 2927869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها