برای عدم استفاده از بمب های بشکه ای در سوریه با روسیه توافق کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توییتر شبکه تلویزیونی اِم اِس اِن بی سی، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی مدعی شد که با روسیه پیرامون اعمال فشار بر «بشار اسد» رئیس جمهور روسیه برای متوقف کردن استفاده از بمب های بشکه ای صحبت کرده است.

این شبکه اعلام کرد که این اقدام احتمالاً در ازای انجام اقدامی توسط آمریکا خواهد بود.

در ادامه این توییت آمده است: کری می گوید روسیه درباره برخی اصول اساسی پیرامون مسأله سوریه موافقت خود را اعلام کرده، اما درباره نتیجه های ممکن آن هنوز اختلافاتی وجود دارد.