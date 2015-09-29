تعداد ایستگاه های آتش نشانی تا پایان سال به ۱۲۷ایستگاه می رسد

به گزارش خبر گزاری مهر، سعید شریف زاده در مراسم روز آتش نشان گفت: در راستای اجرای راهبرد هفتم شهردار تهران مبنی بر تمرکز بر کیفیت ارایه خدمات به رغم جذب ۶۴ درصد از محل دو درصد عوارض ایمنی ساختمان که صرفا جهت توسعه ایستگاه ها و تجهیزات آتش نشانی صورت می پذیرد، با افتتاح ۶ ایستگاه اتش نشانی و افزایش ۱۳ ایستگاه ، موفق به کاهش متوسط ۲۰کیلومتراز سطح پوشش هر ایستگاه که منجر به تسریع دسترسی به محل حریق و حوادث می شود ، شدیم.

وی اظهارکرد: امیدواریم براساس برنامه ریزی های زمان بندی شده تا پایان سال به افتتاح مجموع ۱۲۷ ایستگاه نائل آییم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه در همین راستا توسعه ناوگان خودرویی و تجهیزاتی با افزایش ۲۱۰ دستگاه های عملیاتی حریق و نجات پشتیبانی شده است، تاکیدکرد: در این مسیر و در جهت افزایش میزان تناسب میان ایستگاه ، نیروی انسانی ، ناوگان خودرویی و تجهیزاتی به جذب و گزینش نیروی انسانی مورد نیاز به میزان ۶۰۰ نفر پرداخته ایم که در این بین می توان به ۱۲۵ دستگاه تویوتا هایلوکس ، ۱۱ دستگاه خودروی کاپرا ، ۴۹ دستگاه خودروی ویژه معابر کم عرض، ۳ دستگاه چرثقیل ویژه ۸.۵ ، یک دستگاه چرثقیل ۱۳۰ تنی ، ۱۰ دستگاه خودروی حمل تجهیزاتی عملیاتی ، ۵۳ دستگاه موتورپمپ ، ۱۲۰ دستگاه چکش برقی و غیره اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی با بیان اینکه در راستای اجرای راهبردهای ۴و ۵ شهردار تهران مبنی بر جذب مشارکت شهروندان و سایر دستگاه های اجرایی خاطرنشان کرد: به همین منظور به تاسیس باشگاه نجات یافتگان به منظور حفظ و برقراری ارتباط و رضایت مندی و تکریم شهروندان حادثه دیده پرداخته ایم . این درحالی است که ایجاد رشته مهندسی حریق در مقاطع تحصیلات تکمیل به منظور نهادینه ساختن ایمنی و اتش نشانی در جامعه دانشگاهی وهمچنین بهبود روش ها و ارایه خدمات ایمنی اقدام شده است .

شریف زاده همچنین درخصوص تمرکز بر کیفیت ارایه خدمات یادآورشد: لایحه به روز رسانی تجهیزات و آـموزش کارکنان ، لایحه استقرار و تامین منابع مالی ، لایحه بهبود و توسعه خدمات ایمنی آتش نشانی و همچنین لایحه درخصوص وضعیت جانباختگان و معلولین سازمان در شورای شهر در دستور کار قرار گرفته است . این در حالی است که درحوزه پیشگیری نیز ۷۰۰ نقطه شهر تهران و فضاهای عمومی همچون پارک ها ، جنگل ها و رودخانه ها ایمن سازی شده است .

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در خصوص شناسایی و صدور اختیاریه ایمنی در ۱۷ هزار مورد از ساختمان ها و اماکن مسکونی شهر تهران خاطرنشان کرد: آموزش ۴۴۰ نفر از مهندسان دفاتر خدمات الکترونیک و شرکت های تخصصی آتش نشانی در دستور کار قرار گرفته اند. همچنین مشارکت در اصلاح و به روز رسانی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و کاهش زمان صدور تاییدیه ایمنی در خصوص مراحل صدور پروانه و پایان کار برای ساختمان ها از مدت زمان ۴۵ روز ظرف ۲۴ ساعت به حداکثر ۳ روز کاهش پیداکرده است.

شریف زاده با بیان اینکه درراستای اجرای راهبردهای ۱ ، ۴ و ۵ که مشتمل بر تمرکز بر اتخاذ تصمیمات و انجام فعالیت ها مبتنی بر نظام جامع برنامه ریزی است گفت: بهره گیری از مشارکت شهروندان و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه های اجرایی اقدام به آموزش سه هزار و ۳۰۰ آتش نشان داوطلب و ۱۰۰ هزار شهروند تهرانی کرده ایم .

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و آموزش و پرورش یادآورشد: این درحالی است که این تفاهم نامه همکاری با سازمان آبفا به منظور استفاده بهینه از منابع آبی موجود در حریق ها و شرایط اضطراری در دستور کار قرارگرفته است.

شریف زاده در خصوص استقرار دبیرخانه کلانشهرهای کشور در سازمان به منظور تبادل اطلاعات اظهارکرد: انجام مانور و سناریوهای عملیاتی وهمچنین تامین ایمنی راهپیمایی ها و مراسم های گوناگون همچون ارتحال امام(ره) و عزاداری های محرم در دستور کار قرارگرفته است .

وی در ادامه در خصوص اقدامات رفاهی جهت انگیزش و افزایش سطح کیفی معیشتی کارکنان افزود: به همین منظور سطح کیفی نیروهای عملیاتی به میزان ۶.۳ از تاریخ یکم مهرماه سال جاری افزایش یافته است . این در حالی است که ایجاد تعاونی انبوه سازان با رویکرد خانه دار شدن آتش نشانان در دستور کار قرار گرفته است . همچنین بیمه ۷۵ درصدی تکمیلی درمان پرسنل کارگری که مشمول قوانین تامین اجتماعی است، اجرایی شده است .