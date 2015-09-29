به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جاودانی ظهر امروز در نشست خبری در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان گفت: مسابقات جایزه بزرگ تریال کشوری از شنبه تاریخ ۱۱ مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۱۹ الی ۲۲ شب در محل شهربازی پارک ملت برگزار میشود.
وی گفت: این مسابقات در دو رشته ۲۰ اینچ و ۲۶ اینچ برای اولین بار در شهربازی پارک ملت مشهد برگزار میشود.
سید مجتبی جاوید افزود:رشته تریال یکی از جذابترین رشتههای دوچرخهسواری در کشور است که ورزشکاران با انجام حرکات نمایشی در آن توجه تماشاگران را به خود جلب میکنند.
وی افزود این مسابقات از شنبه۱۱مهر با حضور۱۰شرکتکننده از استانهای قزوین، مازندران، تهران، کرج و خراسان رضوی در پارک شهربازی ملت برگزار خواهد شد.
وی افزود: با رایزنیهای انجامشده با مدیریت بوستان کوه سنگی آمادگی برای برگزاری در این مکان نیز وجود دارد.
رئیس هیئت دوچرخهسواری ابراز امیدواری کرد که «دانش فر» دوچرخهسوار خراسانی بتواند سهمیه المپیک را برای کشورمان به همراه آورد.
وی ادامه داد:دانش فر ۸۰ درصد راه را رفته و اگر بتواند بر رقبای مالزی واندونزیایی خود پیروز شود سهمیه المپیک را به دست آورد.
وی گفت: بحث برگزاری این مسابقات مقطعی است و شرایط برگزاری توسط میزبان تأمین میشود، با برگزاری مسابقات میتوانیم مخاطبان بیشتری را دریافت کنیم.
وی ادامه داد: ابتدا طرح این مسابقات بهصورت کوچک مطرحشده بود، و سپس با هماهنگیهای انجامشده تصمیمی گرفتیم تا این مسابقات را بهصورت کشوری برگزار کنیم.
جاودانی بیان کرد: امیدوارم بتوانیم با آموزشوپرورش تفاهم بیشتری داشته باشیم و در استعدادیابی ورود کنیم، همچنین باید بستری فراهم شود تا بانوان هم بتوانند بیشتر در این رشته فعال باشند.
وی افزود: پیس دائمی برای تریال وجود ندارد، زیرا این مسابقات بیشتر با موانع طبیعی برگزار میشود، موانعی که توسط ساختهشده در مسابقات بعدی توسط هیئت استفاده خواهد شد.
در این نشست مدیر شهربازی پارک ملت نیز موانع ایجادشده در این رقابتها را مطابق با استانداردهای جهانی عنوان کرد.
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