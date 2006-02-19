درباره همه مسائل منطقه اي با آمريكا و دوستان اروپايي خود رايزني مي كنيم /پيروزي حماس ناشي از اراده ملت فلسطين بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، كاندوليزا رايس قرار است از فردا سفر خود به چند كشور عرب منطقه از جمله عربستان و مصر را آغاز كند و طي آن با مسئولان دولتهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در ابوظبي نيز ديدار كند.

عبدالرحمن العطيه درادامه اظهارات خود افزود: رايزني هاي ما با آمريكا درباره تحولات اخيري كه در صحنه فلسطين پس از پيروزي حماس و پيروزي دمكراسي فلسطين اگر درست تعبير كنيم.

وي خاطر نشان كرد كه پيروزي حماس ناشي از خلا سياسي نبوده است، بلكه ناشي ازاراده مردمي بود و دمكراسي است كه همه شاهد بودند.

العطيه تاكيد كرد كه هماهنگي با آمريكا و دوستان اروپايي در تمام مسائل منطقه اي جريان دارد، زيرا اين منطقه يك منطقه حياتي وراهبردي است كه منافع بين المللي به هم گره خورده است.



دبيركل شوراي همكاري خليج فارس ابراز اميدواري كرد تا زبان گفتگوي مسالمت آميز حاكم شود.



العطيه گفت : جنگها و تنش زايي ديگر كافي ست، هيچ ضرورتي هم ندارد، ما در مقابل مرحله جديدي قرار گرفته ايم كه به دنبال صلح و امنيت و شكوفايي براي ملتهاي خود هستيم و اينكه با همكاري با جامعه بين المللي براي توسعه و ثبات و رفاه ملتهاي منطقه تلاش كنيم.

دبيركل شوراي همكاري، درباره اقدامات شوراي همكاري خليج فارس در قبال اهانت برخي رسانه هاي غربي به ساحت پيامبر گرامي اسلام(ص) به ديدار اخير خود با خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اشاره كرد كه طي اين ديدار، شوراي همكاري اهانت به ساحت پيامبر اسلام(ص) از طريق كاريكاتورهاي موهن و شرم آور را محكوم كرد.

العطيه بر اهميت گفتگو ميان تمدنها و اديان و فرهنگها تاكيد كرد و به پيشنهاد خود به سولانا اشاره كرد كه با ديدگاههاي دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي همخواني دارد كه خواستار تصويب قطعنامه بين المللي براي جلوگيري از هرگونه اهانت به عقايد و مقدسات و ساحت همه پيامبران الهي شده است.

وي درباره آخرين مراحل مربوط به توافقنامه تجارت آزاد ميان شوراي همكاري و اتحاديه اروپا ابراز خوش بيني كرد تا روند مذاكرات مربوط به توافقنامه تجارت آزاد سريع به پيش رود.