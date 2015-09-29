پرداخت زکات در سطح کلان افزایش چشمگیری داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشا ره به اینکه احکام زکات به حد کافی توسط علما تبیین نشده است افزود: مردم به خصوص زارعین و کشاورزان بر احکام شرعی زکات واقف نیستند و این یکی از مشکلات اساس جامعه در عمل به این حکم شرعی محسوب می شود.

وی بیان واجب بودن زکات را مهم دانست و تصریح کرد: علما باید در محافل و تریبون ها احکام شرعی زکات را بیان کنند و با اطمینان می توان گفت، مردمی که حاضرند جوان خود را در مواقع لزوم فدا کنند و به امر ولی فقیه خود به جبهه بروند پرداخت زکات برایشان سخت نیست.

حجت الاسلام حسینی یکی از راه ها و اولویت های دین را شناسایی فقرا و مستحقان توسط خود افراد پرداخت کننده زکات اعلام کرد و گفت: کشاورزان می توانند خوشان افراد مستحق انفاق را شناسایی کنند و زکاتشان را به آن ها بپردازند اما تشخیص شناسایی مستحقان کار راحتی نیست و احتمال خطا در انجام آن به وسیله افراد عادی وجود دارد.

وی تصریح کرد: با تدبیر کمیته امداد محل های استفاده از منبع زکات در استان شناسایی شده است و این سبب رفع مشکلات و دغدغه های ناشی از شناسایی درست افراد مستحق شده است لذا اجرای این مسئولیت از طریق کمیته درست تر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان زارعین را از تعلق زکات بی خبر اعلام کرد و افزود: بیان احکام شرعی و بعد مصرفی زکات از اولویت های علما خواهد بود چون مردم اگر بدانند زکات برای فقرا مصرف می شود در پرداختشان تأثیر به خصوصی دیده خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی رسانه ها به عنوان سربازان ترویج زکات دانست و گفت: رسانه ها می توانند با انجام اقدامات منسجم تر در شروع زراعت و در زمان برداشت نقش موثری در ترویج پرداخت زکات داشته باشند.