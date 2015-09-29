به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال استقلال پس از سه روز استراحت و تساوی مقابل راه‌آهن تهران، عصر امروز با ۱۲ بازیکن در زمین شماره دو آزادی برگزار شد. برخی حواشی این تمرین به شرح زیر است:

* در تمرین امروز خسرو حیدری، میثم مجیدی، امید ابراهیمی، روزبه چشمی و فرشید اسماعیلی به دلیل حضور در تمرینات تیم ملی بزرگسالان و تیم امید غایب بودند. رمضانی هم بخاطر مصدومیت حضور نداشت.

* جاسم کرار و هرایر مگویان هم به خاطر اینکه اعلام کرده‌اند تا روزی که مطالبات‌شان را دریافت نکنند در تمرین حضور پیدا نخواهند کرد امروز غایب بودند. همچنین پروپیچ به خاطر بازگشت به کشورش و ریوالدو که وضعیتش به طور قطع با استقلال مشخص نشده است در تمرین امروز حضور نداشتند.

* در ابتدای تمرین پرویز مظلومی چند دقیقه با بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکنان بنابر دستور کادر فنی، تمرین خود را بیشتر به کارهای هوازی اختصاص داده و از ابتدای تمرین به کارهای سرعتی، کششی و هوازی پرداختند.

* از این تمرین استقبال چندانی نشد و تنها ده هوادار این تیم در کنار زمین تمرین حاضر بوده و در سکوتی کامل به تماشای تمرین آبی‌پوشان پرداختند.

* در پایان تمرین، اعضای کادر فنی استقلال در ورزشگاه مانده و تنیس فوتبال بازی کردند و مجید صالح یکی دیگر از اعضای کادر فنی برای آمادگی جسمانی خود به طور انفرادی دور زمین چمن شروع به دویدن کرد.

* بازیکنان استقلال پس از یک ساعت تمرین زمین شماره دو را ترک کردند. این تیم فردا در دو نوبت صبح و عصر تمریناتش را جهت آماده‌سازی برای حضوری پر قدرت در لیگ ادامه خواهد داد.

* تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز جمعه ۲۴ مهرماه در مشهد و از هفته هشتم لیگ پانزدهم میهمان پدیده مشهد خواهد بود.