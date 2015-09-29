به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح این مرکز تاکید کرد که خانه شهروند با اهداف فرهنگی و آموزشی در مناطق و محلات اردبیل راه اندازی می شود.

بابک پورپناهی آموزش در زمینه های شهرنشینی و شهروندی را از نیازهای مهم جامعه که با توسعه سریع شهری روبرو است، برشمرد و یادآور شد: خانه شهروند با هدف آموزش مهارت های زندگی، آموزش کاریابی و کارآفرینی، آموزش کنترل خشم، اضطراب، استرس و خودآگاهی و... ایجاد شده است.

وی تربیت کودکان، ترویج سبک زندگی، آپارتمان نشینی، برقراری ارتباط با دیگران، اجرای جشن های متنوع به مناسبت های اعیاد، مذهبی و ملی، اجرای اردوهای یک روزه، مسابقات ورزشی، بازی های بومی محلی و کلاس های آموزشی را از دیگر اهداف این مراکز عنوان کرد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل با بیان اینکه در مجموع خانه شهروند فعالیت های فرهنگی و آموزشی را در ابعاد کوچک تر در یک محله به اجرا درخواهد آورد، تصریح کرد: خانه های شهروند در توزیع برنامه های فرهنگی در محلات مختلف سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری را یاری خواهند کرد.

وی همچنین از توسعه خانه های شهروند در اردبیل طی سال جاری خبر داد و متذکرشد: تا پایان سال جاری ۲۰ خانه شهروند در مرکز استان فعال خواهند شد.

اولین خانه شهروند اردبیل در مجتمع فرهنگیان اردبیل واقع در شهرک کوثر با حضور شهروندان و مسئولان شهری افتتاح و به بهره برداری رسید.