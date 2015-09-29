نام یکی از حجاج از لیست شهدا خارج شد/ پیدا شدن یک شهید دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، تعداد جان باختگان ایرانی حادثه جمرات روز عید قربان تاکنون ۲۳۹ نفر گزارش شده است.
این گزارش می افزاید: قادر احمدزاده از کاروان ۱۲۰۱۲ که پیشتر نام ایشان در لیست جان باختگان حادثه منا اعلام شده بود، در حال حاضر در کاروان خود حضور دارد همچنین نام مرحوم ابراهیم مولوی از کاروان ۱۷۲۷۳ به لیست جان باختگان حادثه منا اضافه شد.
اسامی جان باختگان حادثه جمرات روز عید قربان بدین شرح اعلام میکند:
ردیف
نام
نام خانوادگی
کاروان
استان
۱
مختار
اکبری
۲۴۰۱۶
فارس
۲
عبدالرسول
ابراهیمی
۲۴۰۱۰
فارس
۳
محمد ابراهیم
احمد آبادی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۴
اسماعیل
اسپوکه
۱۲۰۱۲
آذربایجان غربی
۵
حسین
استخری
۲۴۰۱۹
فارس
۶
وحید
اسلامی
۲۴۰۱۹
فارس
۷
بلال
اسلامیان
۱۰۰۰۳
اردبیل
۸
احمد
اسماعیلی چافی
۲۸۱۵۹
گیلان
۹
فرضعلی
اصغری
۳۰۲۷۸
مازندران
۱۰
حسن
افشون
۱۲۰۱۲
آذربایجان غربی
۱۱
غلام حسین
الله وردی
۱۸۰۰۳
چهارمحال و بختیاری
۱۲
داود
امیرآبادی
۲۴۰۱۰
فارس
۱۳
نادعلی
امینی
۲۴۰۱۶
فارس
۱۴
رسول
امینی فرخانی
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۱۵
حجت
اوشیانی
۲۸۱۵۹
گیلان
۱۶
حمیده
ایازی
۳۸۰۳۶
گلستان
۱۷
عزت اله
ایزدی
۲۴۰۱۰
فارس
۱۸
عبد الله
ایگدری
۳۸۰۳۶
گلستان
۱۹
اسدالله
ایمن پور
۲۴۰۱۹
فارس
۲۰
تازه گل
آزمون
۳۸۰۱۷
گلستان
۲۱
عبدالمجید
آق آتابای
۳۸۰۱۷
گلستان
۲۲
رحیم
آقایی پور
آزاد
۲۳
علی رضا
باغانی
۱۹۲۸۹
خراسان رضوی
۲۴
علی اکبر
باغانی
۱۹۲۸۹
خراسان رضوی
۲۵
محمد ابراهیم
باقری
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۲۶
محمد
باقری
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۲۷
ابراهیم
باقریان یزدآبادی
۱۳۴۳۰
اصفهان
۲۸
حسن
باهرخواه
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۲۹
امین
باوی
بعثه رهبری
۳۰
بایرامعلی
بخته
۱۰۰۰۳
اردبیل
۳۱
محمدباقر
بذار چمازکتی
۳۰۲۷۸
مازندران
۳۲
عروج علی
برازنده
۱۰۰۰۳
اردبیل
۳۳
عبد الله
براهویی ژند
۳۸۰۳۶
گلستان
۳۴
عطاء اله
برزگر
۲۴۰۱۰
فارس
۳۵
حسین
برفرازی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۳۶
بالا اوغلان
برگستان
۱۰۱۱۶
اردبیل
۳۷
علی نظر
برومند
۲۴۰۳۷
فارس
۳۸
غضنفر
بشیری گودرزی
۲۹۰۱۳
لرستان
۳۹
علیرضا
بقایی
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۴۰
محمد ولی
بهلکه
۳۸۰۱۷
گلستان
۴۱
رحمت اله
بهمرام
۳۸۰۱۷
گلستان
۴۲
محمد باقر
بهمن زادگان
۲۴۰۳۷
فارس
۴۳
کریم
پور تقی راستگو مقدم
۲۸۱۵۹
گیلان
۴۴
ابراهیم
پور رستمی
۲۸۱۵۹
گیلان
۴۵
فرهاد
پیرزاده
۴۸۱۱۳
کاروان خارج از کشور
۴۶
محمدامین
پیروتی
۱۲۰۱۲
آذربایجان غربی
۴۷
حسین
پیروی اکبرآبادی
۲۴۰۱۶
فارس
۴۸
وجیه الله
تغیانی
۱۷۲۴۸
تهران
۴۹
علی
تقوی طلب
۱۹۰۲۹
خراسان رضوی
۵۰
مصطفی
تودویی
۲۹۰۱۲
لرستان
۵۱
گوزل
تورانی
۳۸۰۱۷
گلستان
۵۲
علی
ثامنی
۲۸۱۵۹
گیلان
۵۳
سعید
جعفری
۱۷۶۶۵
تهران
۵۴
اسماعیل
جعفری
۲۴۰۱۰
فارس
۵۵
حسین
جعفری
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۵۶
سید جلال
جلال زاده
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۵۷
رجب علی
جمعه اربانی
۱۹۲۸۹
خراسان رضوی
۵۸
عزیز
چاچ
۱۲۰۱۲
آذربایجان غربی
۵۹
علی حسین
چشم دهام
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۶۰
حبیب الله
چنگیری
۱۳۳۲۲
اصفهان
۶۱
محمد
چوبدار
۳۹۰۰۹
خراسان جنوبی
۶۲
محمدرضا
حاجتمند
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۶۳
محسن
حاجی حسنی کارگر
بعثه رهبری
۶۴
زلیخا
حاجی زاده
۱۲۰۱۲
آذربایجان غربی
۶۵
پرویز
حبیبی
۲۹۰۱۲
لرستان
۶۶
سیدحسین
حجتی
۲۹۰۱۲
۶۷
عصمت
حسامی
۱۲۰۱۲
آذربایجان غربی
۶۸
محمد
حسن پور
۳۰۲۷۸
مازندران
۶۹
علی اکبر
حسنی
۱۹۲۸۹
خراسان رضوی
۷۰
سیدحسن
حسینی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۷۱
سید احمد
حسینی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۷۲
سیدحسن
حسینی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۷۳
حیدر
حسینی
۲۸۱۵۹
گیلان
۷۴
حسین
حیاتی
۲۴۰۳۷
فارس
۷۵
قیصر علی
حیدری
۱۳۰۵۳
اصفهان
۷۶
احمد
خادمی
۲۴۰۱۶
فارس
۷۷
عبد الصمد
خانی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۷۸
خدیجه
خرمالی
۳۸۰۳۶
گلستان
۷۹
شکرالله
خشخویی
۱۳۰۷۷
اصفهان
۸۰
محمد
خندان
۲۴۰۳۷
فارس
۸۱
حسن
خواجه پور
۲۴۰۱۶
فارس
۸۲
غلام رضا
خورسند
۲۸۱۵۹
گیلان
۸۳
ابوالفضل
خیرآبادی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۸۴
محمد سعید
دانش طلب
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۸۵
هرمز
داوری
۱۸۰۰۳
چهارمحال و بختیاری
۸۶
ابوالفضل
دشتی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۸۷
محمود
دشتی
۱۹۲۸۹
خراسان رضوی
۸۸
علی اکبر
دلیر
۳۹۰۰۹
خراسان جنوبی
۸۹
قربان بی بی
دهقان پور اینچه برون
۳۸۰۱۷
گلستان
۹۰
مالک
دهقان خیاوی
۱۰۰۰۳
اردبیل
۹۱
محمدابراهیم
دهنوی
۱۹۰۲۹
خراسان رضوی
۹۲
یوسف
دولتی
۱۷۰۸۲
تهران
۹۳
علی
ذبیح زاده پاشا
۳۰۰۲۸
مازندران
۹۴
ولی
ذکایی
۳۰۰۲۸
مازندران
۹۵
عبد الله
رادپور
۱۲۰۱۲
آذربایجان غربی
۹۶
علی
رازانی
۲۹۰۱۲
لرستان
۹۷
محمد
راکعی
۲۴۰۱۹
فارس
۹۸
علی
رجبی محمد آباد
۱۹۲۸۹
خراسان رضوی
۹۹
عبدالقادر
رحکن رودی
۱۰۰
قاسم
رحمانی
۲۴۰۳۷
فارس
۱۰۱
قنبر
رحمانی تونی
۲۹۰۱۲
لرستان
۱۰۲
امیر
رحمت نیا
۱۹۰۲۹
خراسان رضوی
۱۰۳
عبد الستار
رحمکن سوری
۱۰۴
سید احمد
رحیمی
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۱۰۵
حسن
رحیمی
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۱۰۶
رضا
رحیمیانی ثابت
۲۹۰۱۳
لرستان
۱۰۷
محمدمهدی
رضاپور
۳۹۰۰۹
خراسان جنوبی
۱۰۸
محسن
رضایی
۳۰۰۰۵
مازندران
۱۰۹
محمدجواد
رضی کاظمی
۲۸۱۵۹
۱۱۰
محمد حسین
رمضانی سیاه خلکی
۲۸۱۵۹
گیلان
۱۱۱
سید محمدرضا
روحانی
۱۷۲۴۸
تهران
۱۱۲
محمد
روزبهانی
۲۹۰۱۳
لرستان
۱۱۳
اسماعیل
روستایی
۲۴۰۳۷
فارس
۱۱۴
علی اصغر
روشن روان
۱۹۰۰۹
خراسان رضوی
۱۱۵
محمدعلی
روشنی
۲۹۰۱۲
لرستان
۱۱۶
سید مرتضی
رییس زاده
۱۳۰۷۷
اصفهان
۱۱۷
عبدالغفور
زراعت دوست
۱۹۴۰۲
خراسان رضوی
۱۱۸
غلامحسین
زردی
۱۹۰۲۹
خراسان رضوی
۱۱۹
معصوم
زمانی
۴۱۰۲۳
البرز
۱۲۰
قربانعلی
سالاری
۳۰۰۲۸
مازندران
۱۲۱
محمد مهدی
سلحشور
۳۰۰۲۸
مازندران
۱۲۲
مریم
سلطانی
۱۲۰۱۲
آذربایجان غربی
۱۲۳
حسن
سلیمانی درچه
۱۳۰۷۷
اصفهان
۱۲۴
محمد رضا
سلیمانیان
۱۹۰۲۹
خراسان رضوی
۱۲۵
غلام عباس
سهیلی
۲۴۰۳۷
فارس
۱۲۶
محی الدین
سید باقری
۲۴۰۱۹
فارس
۱۲۷
شهریار
شادمندقانع
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۱۲۸
محمد
شاه محمدی
۱۹۲۸۹
خراسان رضوی
۱۲۹
غلامعلی
شاهین
۱۹۰۲۹
خراسان رضوی
۱۳۰
سیدمحمود
شجاعی
۲۹۰۱۳
لرستان
۱۳۱
عباسعلی
شکری
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۱۳۲
ابوالفضل
شورابی
۱۹۰۲۹
خراسان رضوی
۱۳۳
یوسف
شیخی
۱۲۰۱۲
آذربایجان غربی
۱۳۴
ساراگل
شیروانی
۳۸۰۱۷
گلستان
۱۳۵
عبد الستار
شینور نصاری
۲۰۲۰۶
خوزستان
۱۳۶
ابراهیم
صادقی واسکسی
۳۰۲۷۸
مازندران
۱۳۷
علی اصغر
صالحی گلسفیدی
۲۸۱۵۹
گیلان
۱۳۸
حسین
صبور ابراهیمی
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۱۳۹
علی
صرفی
آشپزخانه ابوالجدایل
۱۴۰
غلامرضا
طاهری
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۱۴۱
رضا
عارف خانی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۱۴۲
احمد
عباسی
۱۹۲۸۹
خراسان رضوی
۱۴۳
حسین علی
عباسی
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۱۴۴
حبیب الله
عزیزی
۳۸۰۱۷
گلستان
۱۴۵
عیدی محمد
عزیزی سورشجانی
۱۸۰۰۳
چهارمحال و بختیاری
۱۴۶
حسینعلی
عفتی
۴۱۰۲۳
البرز
۱۴۷
شهناز
علاقی
۳۸۰۱۷
گلستان
۱۴۸
جمشید
علم جو
۲۸۱۵۹
گیلان
۱۴۹
شریف
عماد ارشد
۱۲۰۱۲
آذربایجان غربی
۱۵۰
غلامرضا
غلامی
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۱۵۱
فرامرز
غلامی
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۱۵۲
محسن
غلامی
۱۵۳
رحمت
غلامی جیرگل
۲۸۱۵۹
گیلان
۱۵۴
محمد اسماعیل
فخری
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۱۵۵
ابراهیم
فخری
۲۸۱۵۹
گیلان
۱۵۶
محمد علی
فرخاری
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۱۵۷
محمدتقی
فرخاری
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۱۵۸
حسین
فرخی
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۱۵۹
محمد رضا
فروزان
۳۰۲۷۸
مازندران
۱۶۰
حسن
فهیمی
۳۵۱۹۵
قم
۱۶۱
محمد جواد
فیاض
۱۸۰۰۳
چهارمحال و بختیاری
۱۶۲
غلام عباس
قادری
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۱۶۳
غلامعباس
قاسمی
۲۹۰۱۳
لرستان
۱۶۴
هدایت
قاسمی شورابی
۳۰۲۷۸
مازندران
۱۶۵
علیرضا
قانونی نیا
۱۳۰۵۳
اصفهان
۱۶۶
جانعلی
قائد رحمت
۲۹۰۱۲
لرستان
۱۶۷
سبزخدا
قائد رحمت
۲۹۰۱۲
لرستان
۱۶۸
علی اکبر
قدم گاهی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۱۶۹
درسن تقان
قزل
۳۸۰۱۷
گلستان
۱۷۰
حسین
قلی زاده
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۱۷۱
علی
قنبری
۳۰۲۷۸
مازندران
۱۷۲
محمد رضا
کارگر
۳۴۱۷۸
یزد
۱۷۳
عبداله
کاظمی
۳۰۰۰۵
مازندران
۱۷۴
یوسف
کاکویی
۲۸۱۵۹
گیلان
۱۷۵
محمد
کامل
۱۶۱۳۳
بوشهر
۱۷۶
محمد موسی
کرمی
۲۹۰۱۳
لرستان
۱۷۷
ابراهیم
کریم پور چمچالی
۲۸۱۵۹
گیلان
۱۷۸
علی
کریم لو
۱۳۰۷۷
اصفهان
۱۷۹
رضا
کریمی قلعه بابا خانی
۱۷۲۴۸
تهران
۱۸۰
منصور
کشفی
۱۰۰۰۳
اردبیل
۱۸۱
احمد
کفاش
۱۳۰۷۷
اصفهان
۱۸۲
علی اکبر
کلاته
۱۷۲۴۸
تهران
۱۸۳
یکن دردی
کلته
۳۸۰۱۷
گلستان
۱۸۴
فیض الله
کیوانی
۱۸۰۰۳
چهارمحال و بختیاری
۱۸۵
مجتبی
گرجی
۲۹۰۱۲
لرستان
۱۸۶
علی
گمارلو
۱۶۱۳۳
بوشهر
۱۸۷
اسماعیل
گندابی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۱۸۸
عباس
گودرزی
۲۹۰۱۳
لرستان
۱۸۹
احمد
لطفی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۱۹۰
عباس
لطفی
۲۴۰۱۰
فارس
۱۹۱
محمد ظاهر
ماروسی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۱۹۲
حبیب اله
ماروسی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۱۹۳
اراز بی بی
محمد آلق
۳۸۰۱۷
گلستان
۱۹۴
ابراهیم
محمدی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۱۹۵
حسین
محمدی
۲۴۰۱۶
فارس
۱۹۶
غلام رضا
محمودی
۴۰۰۱۱
خراسان شمالی
۱۹۷
نور محمد
مختوم نژاد
۳۸۰۱۷
گلستان
۱۹۸
عزت الله
مرادی
۲۸۱۵۹
گیلان
۱۹۹
حسن
مرشدی
۱۹۰۳۳
خراسان رضوی
۲۰۰
ایمان علی
مسیبی
۳۰۰۲۸
مازندران
۲۰۱
محمدابراهیم
مصطفی زاده
۲۸۱۵۹
گیلان
۲۰۲
یگن بی بی
مقدم اینچه برون
۳۸۰۱۷
گلستان
۲۰۳
محمدحسن
ملایم
۲۴۰۱۹
فارس
۲۰۴
عبد الستار
ممکن رود
۲۰۵
نعمت الله
منصوری
۲۴۰۳۷
فارس
۲۰۶
علی اصغر
مهرآباد
۱۹۰۲۹
خراسان رضوی
۲۰۷
داوود
موسوی
۱۷۷۷۵
تهران
۲۰۸
مصطفی
موسوی
۲۹۰۱۲
لرستان
۲۰۹
مصطفی
موسوی
۳۰۰۲۸
مازندران
۲۱۰
ابراهیم
مولوی
۱۷۲۷۳
تهران
۲۱۱
هادی
میرزایی
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۲۱۲
حسین
میرمرتضوی
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۲۱۳
اسکندر
ناصری
۲۴۰۱۶
فارس
۲۱۴
اسمعیل
نجفی
۲۱۰۱۱
زنجان
۲۱۵
احمد
نجفی
۲۴۰۳۷
فارس
۲۱۶
مرادعلی
نصر اللهی
۲۹۰۱۳
لرستان
۲۱۷
غلامعلی
نظری
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۲۱۸
احمد
نظری پور
۱۹۳۷۳
خراسان رضوی
۲۱۹
رجب
نعمتی
۳۰۰۲۸
مازندران
۲۲۰
جواد
نمازی مکی
۱۹۰۲۹
خراسان رضوی
۲۲۱
محمد
نوری استادی
۱۹۴۰۲
خراسان رضوی
۲۲۲
فراحم
نوری نوران
۱۰۰۰۳
اردبیل
۲۲۳
بی بی فاطمه
نیاز پیر مرادی
۳۸۰۱۷
گلستان
۲۲۴
عبدالمجید
نیک روان
۱۷۲۴۸
تهران
۲۲۵
ابراهیم
هادی
۱۳۳۲۲
اصفهان
۲۲۶
نصرت الله
واحدی
۲۴۰۳۷
فارس
۲۲۷
محمدرضا
واعظیان
آشپزخانه ابوالجدایل
۲۲۸
علی حسین
ولی پور
۱۸۰۰۳
چهارمحال و بختیاری
۲۲۹
علی محمد
یحیی پور
۲۸۱۵۹
گیلان
۲۳۰
سید ابوالقاسم
یغطین
۲۴۰۱۹
فارس
۲۳۱
ابوبکر
یوسفی
۱۲۰۱۲
آذربایجان غربی
۲۳۲
مجهول الهویه
۳۸۰۱۷
گلستان
۲۳۳
مجهول الهویه
۲۳۴
مجهول الهویه
۲۳۵
مجهول الهویه
۲۳۶
مجهول الهویه
۲۳۷
مجهول الهویه
۲۳۸
مجهول الهویه
۲۳۹
مجهول الهویه
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