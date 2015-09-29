نام یکی از حجاج از لیست شهدا خارج شد/ پیدا شدن یک شهید دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، تعداد جان باختگان ایرانی حادثه جمرات روز عید قربان تاکنون ۲۳۹ نفر گزارش شده است.

این گزارش می افزاید: قادر احمدزاده از کاروان ۱۲۰۱۲ که پیشتر نام ایشان در لیست جان باختگان حادثه منا اعلام شده بود، در حال حاضر در کاروان خود حضور دارد همچنین نام مرحوم ابراهیم مولوی از کاروان ۱۷۲۷۳ به لیست جان باختگان حادثه منا اضافه شد.



اسامی جان باختگان حادثه جمرات روز عید قربان بدین شرح اعلام می‌کند: