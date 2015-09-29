توضیحات عراقچی درباره نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست وزرای امور خارجه ایران و ۱+۵ شب گذشته در محل سازمان ملل متحد با حضور کلیه وزرای امور خارجه و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل شد.

عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین‌المللی وزارت امور خارجه در خصوص این جلسه گفت: وزرای امور خارجه با اظهار خوشوقتی از روند تحولات مربوط به برجام طی حدودا دو ماه گذشته و طی مراحل قانونی در کشورهای ۱+۵، ابراز امیدواری کردند با پایان روند بررسی قانونی برجام توسط مجلس شورای اسلامی ایران، روند اجرایی شدن آن آغاز شود.

وی اضافه کرد: در این جلسه مرور مختصری بر مقدمات مربوط به اجرایی شدن برجام در هر دو حوزه تحریم‌ها و هسته‌ای صورت گرفت و بر رفع موانع احتمالی تاکید شد.

عراقچی گفت: در این جلسه همچنین روند اجرای نقشه راه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ارزیابی مثبت یوکیا آمانو از این روند، مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت ادامه نقشه راه تا بسته شدن موضوعات مربوط به گذشته (پی ام دی) توسط شورای حکام تاکید شد.