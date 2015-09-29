  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ مهر ۱۳۹۴، ۲۲:۰۱

توضیحات عراقچی درباره نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ در نیویورک

توضیحات عراقچی درباره نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۵ در نیویورک

معاون وزیر خارجه درباره نشست شب گذشته وزرای خارجه ایران و ۱+۵ در نیویورک گفت:وزرای خارجه ابراز امیدواری کردند با پایان روند بررسی قانونی برجام توسط مجلس روند اجرایی شدن آن آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست وزرای امور خارجه ایران و ۱+۵ شب گذشته در محل سازمان ملل متحد با حضور کلیه وزرای امور خارجه و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل شد.

عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین‌المللی وزارت امور خارجه در خصوص این جلسه گفت: وزرای امور خارجه با اظهار خوشوقتی از روند تحولات مربوط به برجام طی حدودا دو ماه گذشته و طی مراحل قانونی در کشورهای ۱+۵، ابراز امیدواری کردند با پایان روند بررسی قانونی برجام توسط مجلس شورای اسلامی ایران، روند اجرایی شدن آن آغاز شود.

وی اضافه کرد: در این جلسه مرور مختصری بر مقدمات مربوط به اجرایی شدن برجام در هر دو حوزه تحریم‌ها و هسته‌ای صورت گرفت و بر رفع موانع احتمالی تاکید شد.

عراقچی گفت: در این جلسه همچنین روند اجرای نقشه راه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ارزیابی مثبت یوکیا آمانو از این روند، مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت ادامه نقشه راه تا بسته شدن موضوعات مربوط به گذشته (پی ام دی)  توسط شورای حکام تاکید شد.

کد خبر 2928081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها