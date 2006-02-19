  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۲۰:۰۴

مسابقات جام جهاني كشتي آزاد - ساري

تيم ملي كشتي آزاد ايران قهرمان جام جهاني شد

تيم ملي كشتي آزاد ايران قهرمان جام جهاني شد

تيم ملي كشتي كشورمان توانست در مسابقات كشتي جهاني ساري با امتياز تيمي 18 بر10 برحريف كوبايي خود غلبه كند.

به گزارش خبرنگار " مهر" ازساري  تيم ملي كشتي جمهوري اسلامي ايران دقايقي پيش و درساعت 40/19 امروز توانستند قهرمان مسابقات جهاني كشتي ساري شود.

بنابراين گزارش با پيروزي تيم ملي كشتي كشورمان پرچم پرافتخار كشورمان بعنوان مقام اول مسابقات جهاني ساري به اهتزاز درآمده و رسما مسابقات جهاني كشتي ساري به كارخود پايان مي دهد.

ترتيب تيمي اوزان مختلف تيم كوبا و ايران:
55 كيلوگرم: رنه مونترو 3 - تقي داداشي صفر
60 كيلوگرم: ياندرو كوئينتانا 3 - سيد مراد محمدي 1
66 كيلوگرم: گاندري گارزون 1 - حسن طهماسبي 3
74 كيلوگرم: ايوان فونورا 1 - غلي اصغر بذري 4
84 كيلوگرم: دويلندي زوني گاسر 0 - رضا يزداني 5
96 كيلوگرم: ميچل باتيستا 1 - جعفر دليري 1
120 كيلوگرم: آلكساندر مونتيا گودوا  1 - فردين معصومي 4

گفتني است: مسابقات جهاني كشتي ساري از 29 تا 30 بهمن ماه سالجاري درسالن سيد رسول حسيني شهرستان ساري برگزارشد.

کد مطلب 292813

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه