تيم ملي كشتي آزاد ايران قهرمان جام جهاني شد

به گزارش خبرنگار " مهر" ازساري تيم ملي كشتي جمهوري اسلامي ايران دقايقي پيش و درساعت 40/19 امروز توانستند قهرمان مسابقات جهاني كشتي ساري شود.
بنابراين گزارش با پيروزي تيم ملي كشتي كشورمان پرچم پرافتخار كشورمان بعنوان مقام اول مسابقات جهاني ساري به اهتزاز درآمده و رسما مسابقات جهاني كشتي ساري به كارخود پايان مي دهد.
ترتيب تيمي اوزان مختلف تيم كوبا و ايران:
55 كيلوگرم: رنه مونترو 3 - تقي داداشي صفر
60 كيلوگرم: ياندرو كوئينتانا 3 - سيد مراد محمدي 1
66 كيلوگرم: گاندري گارزون 1 - حسن طهماسبي 3
74 كيلوگرم: ايوان فونورا 1 - غلي اصغر بذري 4
84 كيلوگرم: دويلندي زوني گاسر 0 - رضا يزداني 5
96 كيلوگرم: ميچل باتيستا 1 - جعفر دليري 1
120 كيلوگرم: آلكساندر مونتيا گودوا 1 - فردين معصومي 4
گفتني است: مسابقات جهاني كشتي ساري از 29 تا 30 بهمن ماه سالجاري درسالن سيد رسول حسيني شهرستان ساري برگزارشد.
نظر شما