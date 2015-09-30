به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «دیزانی» به همراهی ساز آلمانی «کایزا» روزهای یازدهم و سیزدهم مهر ماه امسال کنسرت «بر فراز باد» را در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می کند.

این کنسرت در دو بخش برگزار می شود که در بخش اول قطعات «نوروز ۹۳» در دستگاه ماهور، «رهایی» در آواز افشاری، «نجوا» در دستگاه نوا، «برکه»، «متافون»، «ترمه» با تکنوازی علی انصاری، دارا حسن زاده، مهدی دیزانی، محمد رضا عسگری امیری اجرا می شود. در بخش دوم نیز قطعات «باران»، «نسیم»، «خلیج رقصان»، «برفراز باد»، «تندر» با همراهی ارکستر ۲۲ نفره با آهنگساز و تنظیم مهدی و حسن دیزانی اجرا می شود.

کنسرت موسیقی بی کلام «بر فراز باد » شنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۳ مهرماه ساعت ۲۱ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.