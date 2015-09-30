فیلم/سفر به نوار مرزی در شهرستان آستارا

خبرگزاری مهر- گروه استانها: آستارا پس از جدایی آذربایجان کنونی از ایران و ملحق شدن به شوروی سابق توسط عهدنامه‌های ننگین دولت قاجاریه دوتکه شد. قسمت شمالی آستارا در ترکیب شوروی سابق و آستارای جنوبی در ترکیب ایران قرار گرفت.

گذرگاه مرزی آستارا یا مرز آستارا از مهمترین نقاط گمرکی ایران است که در داخل شهر آستارا و در حاشیه رودخانه مرزی آستاراچای به موازات دو شهر هم‌‌نام آستارا در ایران و جمهوری آذربایجان کشیده شده‌است.

آستارا به هیچ وجه چهره یک شهر مرزی که در افکار مردم تداعی می‌شود را نداشته و یکی از بی تنش ترین و آرام ترین مرزهای زمینی کشور در طول دهه‌های گذشته محسوب می شود.

این امر زمانی نمود پیدا می کند که خانه‌های مردم آستارا در ۱۰ متری مرزها ساخته می‌شود و کشاورزان در روستاهای مرزی نظیر کشفی در یک وجبی سیم خاردارها به کاشت برنج مشغول می‌شوند.

آستارا نزدیک به ۳۷.۵ کیلومتر مرز زمینی و با حدود ۱۵ کیلومتر مرز استراتژیکی دریایی در حساس ترین نقطه ممکن با دولت آذربایجان قرار دارد. پاسگاه‌ها و برجک‌های متعددی در داخل شهر، روستاها و جاده‌های منتهی به آستارا وجود دارد که وظیفه خطیر دفاع از کیان مملکت را برعهده دارند.

خبرنگار: حسین شمس نصرتی