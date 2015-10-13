به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بحران داوری همچنان ادامه دارد و اعتراض‌ها در پی اشتباهات مکرر داوران در دیدارهای لیگ برتر به اوج خودش رسیده از هم اکنون صدای جنجال و دعواهای انتخاب داور داخلی یا خارجی برای دربی بزرگ پایتخت شنیده می‌شود.

در واقع عمل و عکس العمل هر دو باشگاه به گونه‌ای است که کار برای عنایت هر روز سخت‌تر می‌شود، از سوی دیگر با ورود برخی نمایندگان مجلس به این پروسه انتخاب سخت و سخت تر هم شده و به این ترتیب باید تاکید کرد که اصرار عنایت برای انتخاب داور ایرانی برای دربی به زودی دعواهای بزرگتری را به راه خواهد انداخت.

نکته مهم این است که داور بزرگی برای سوت زدن دربی دیگر وجود ندارد یا اگر هست آنقدر تحت فشارهای مختلف طی ماه های اخیر چه در فضای مجازی و چه در کوچه و خیابان قرار گرفته که شاید خود داوران ایرانی هم تمایلی برای سوت زدن دربی پایتخت نداشته باشند.

مظفری‌زاده و مرادی که کنار رفته‌اند، فغانی هنوز هم تحت تاثیر بازی تراکتور سازی و نفت دلخور است و ناراحت، او قربانی اشتباهات آندو و تونی و لک و مدافعان تراکتور سازی شد. جهانبازی و تقریبا همه داوران درجه اول هم طی ماه های اخیر قربانی این و آن شده‌اند و باید تاکید کرد که عنایت داوری ندارد که پیش از دربی مطمئن باشد از نظر روحی و روانی و اعتماد مردمی شرایط خوبی دارد.

حتی محسن ترکی هم آنقدر در تبریز تحت فشار قرار گرفت که به کفاشیان و خود عنایت حمله کرد.

در واقع دست عنایت بسته است، او می‌خواهد که اعتماد را دوباره به سکوها و بین باشگاه‌ها و البته میان داورانش بازگرداند اما واقعیت این‌‌ است که به نظر میرسد، انتخاب یک داور خارجی برای عنایت هم راحت تر از دیگران است.

با این شرایط البته عنایت روزهای سختی را پیش رو دارد چون رو کردن به داور خارجی هم اگر چه آسان است و پاک کردن صورت مسئله، اما واقعیت این است که کل زحمات همه سالهای قبل در ساخت داور را هم زیر سوال میبره و همه آن تلاشها را بیثمر خواهد کرد.