۴۰۰۰ کودک عضو کانون پرورش فکری قم هستند/ برگزاری جشن کودکانه

محسن ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم هفته ملی کودک بیان کرد: به مناسبت روز جهانی كودك جشن بزرگ كودكانه در استان قم برگزار میشود.
وی از عضویت چهار هزار کودک در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان قم خبر داد و گفت: ویژه برنامه «من و بادبادکم» با برپایی نمایشگاه از آثار برگزیده اعضا مراكز ۹ گانه، برپایی کارگاه نقاشی، کاردستی، مسابقه و سرگرمی و طرحهای ادبی از روز ۱۵ تا ۲۳ مهرماه در مرکز شماره ۹ کانون برگزار میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم عنوان کرد: جشنواره قصه گویی استانی نُقل نَقل در روز ۲۰ مهرماه در مرکز شماره ۹ کانون به منظور معرفی منتخبین جشنواره به دبیر خانه هفدهمین جشنواره قصه گویی سراسری در تهران در هفته ملی کودک برگزار می شود.
وی بیان کرد: ویژه برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و ادبی در مراکز کانون استان در هفته ملی کودک از روز ۱۵ لغایت ۲۱ مهر در مراکز کانون قم با حضور اعضا برگزار میشود.
ربانی گفت: ویژهنامه «طعم گیلاس و توت» با حضور اوليا تربيتی و متولیان فرهنگی و هنری حوزه کودک در روز ۱۶ مهرماه رونمایی میشود.
وی همچنین عنوان کرد: همزمان با هفته ملی کودک، فاز اول «پرتال جامع کودک» و «آیپی تیوی» کودکان از سوی کانون افتتاح میشود.
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