مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :

متكي : اظهارات آمريكايي ها به دليل عدم حضور آصفي در تهران بوده است

موسسه بيزينس مانيتور: در آمد نفتي ايران از مرز 44 ميليارد دلار گذشت

ظريف در جمع ايرانيان مقيم نيويورك : به آمريكايي ها بگوييد تهران آماده تعامل است



آفرينش :

رئيس جمهور : ملت ايران در مسير ارائه الگويي اسلامي با پيام خداخواهي و عدالت خواهي به جهانيان حركت مي كند

نشست خبري مشترك وزراي خارجه ايران و تونس ، طرح روسيه نياز به بررسي مولفه هاي كامل تري دارد

تاريخ برگزاري اولين آزمون جامع دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي



اعتماد ملي :

نگاه فراكسيون هاي مجلس؛ بودجه 85 صف آرايي مجلس و دولت

رئيس شوراي شهر تهران : شهردار با عجله درختان را قطع كرده است

خالد مشعل به تهران آمد



اعتماد:

قاضي ديوان عالي كشور : انجمن حجتيه هنوز مشغول توطئه گري است

سهميه بندي بنزين يا واردات

واكنش خشم آلود اسراييل به دولت جديد فلسطين



ابرار:

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس: آموزش و پرورش براي پرداخت عيدي و حقوق اسفند كسري دارد

افروغ : پرونده روحاني نماها و مقدس مآب ها باز است

احمدي نژاد : انقلاب ما اهداف و مسووليت هاي بزرگي دارد



ايران:

در ديدار با حداد عادل؛ فيدل كاسترو: ملت ايران را تحسين مي كنم

رئيس جمهوري در ديدار مسئولان آموزش و پرورش اعلام كرد: بيشترين افزايش در بودجه آموزش و پرورش

مهدي مصطفوي : پيروزي حماس و فزايندگي مقاومت



ابتكار:

طرح ورود غير مجتهدها در اجلاس خبرگان مطرح نمي شود

تشديد كارشكني غرب عليه پيروزي حماس؛ هنيه نخست وزير فلسطين مي شود

ديگر از كارشكني اروپا و آمريكا خبري نخواهد بود؛ بهره برداري از اولين مركز ديتاي اينترنتي كشور



اسرار:

حاجي بابايي : آموزش و پرورش در سال 85 با كسربودجه مواجه مي شود

رئيس جمهور : آموزش و پرورش مركز ثقل انقلاب است

عذرخواهي روزنامه دانماركي از مسلمانان جهان



پول :

متكي : هيچ پيش شرطي را نمي پذيريم - تازه ترين مواضع هسته اي ايران در آستانه مذاكرات بروكسل و مسكو

سيم كارت بازار طلا را از سكه انداخت

صادرات تخم مرغ به عراق متوقف شد، آنفلوآنزاي مرغي در ايران 400 پرنده را كشت



توسعه :

رئيس جمهور: ملت ايران با پيام عدالت خواهي به جهانيان حركت مي كند

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس: همكاري از نوع طرح روسيه را فقط در عهد قاجار ديده ايم

معاون امنيت بين المللي شوراي عالي امنيت ملي : مذاكره هميشه به معني تعديل در مواضع نيست



جوان:

در ديدار 4 ساعته با حداد عادل و هيات همراه، كاسترو: ملت قهرمان ايران را تحسين مي كنيم

گامي براي پيشبرد موضوع هسته اي ايران ، مذاكرات بدون پيش شرط در مسكو

11 اسفند آغاز پيش فروش بليت نوروزي اتوبوس



جام جم:

وزير اطلاعات ، مستندهاي حمايت انگليس از گروههاي تروريستي را به وزارت خارجه ارسال كرد، اسناد دخالت لندن در دستان اژه اي

تا سقف 190 هزار تومان قطعي شد، معافيت مالياتي عيدي و پاداش حقوق بگيران

رييس جمهور كوبا در ديدار با حداد عادل : آمريكا نمي تواند به ايران با وجود مردم غيورش آسيبي برساند



جمهوري اسلامي :

وزير اطلاعات از شناسايي گروههاي سازمان يافته براي اشاعه خرافات و وهابي گري در ايران خبر داد

در پاسخ به خواسته روسيه مبني بر تعليق غني سازي توسط ايران صورت گرفت؛ ايران، مذاكرات هسته اي با روسيه بدون پيش شرط

انتقاد كليساهاي آمريكا از سياست جنگ طلبانه بوش



جهان اقتصاد:

با هدف ايجاد مركز مشترك غني سازي، مذاكرات هسته اي ايران و روسيه امروز در مسكو آغاز مي شود

با مجوز مجلس به دولت در چارچوب بودجه 85؛ بنزين جيره بندي مي شود

قيمت هر تن آلومينيوم 800 دلار افزايش يافت



جهان صنعت:

معاون كل وزير اقتصاد: ساختار اعطاي تسهيلات دگرگون مي شود

نعمت زاده خبر داد: تحقق 2 ميليون بشكه اي ظرفيت پالايشگاه هاي كشور

مرغ 20 درصد ارزان شد



حيات نو:

كميسيون تلفيق تصويب كرد: پرداخت تسهيلات بلاعوض به سرمايه گذاري مخاطره آميز

آغاز پيش فروش بليت هاي نوروزي اتوبوس از 11 اسفند

شيراك: يك تيم كارشناسي بايد درباره مسئله هسته اي نظر دهد



خراسان :

با سفر متكي و يك هييت ايراني به بروكسل و مسكو آغاز شد، تحرك جديد ديپلماتيك در موضوع هسته اي

شهردار تهران : 4 هزار اصله درخت ديگر بايد براي اتمام بزرگراه شهيد زين الدين قطع شود

رييس كميسيون انرژي مجلس : ساخت 20 نيروگاه هسته اي سال آينده آغاز مي شود



خبر:

از سال آينده؛ خانوارهاي كم در آمد، ماهانه كالا برگ 17 هزار توماني دريافت مي كنند

رييس كل دادگستري استان تهران: نمي توانيم به خاطر تبعات اجتماعي ، اجراي قانون را تعطيل كنيم

سهميه دانشگاه ها در حج عمره ، اعلام شد



دنياي اقتصاد :

كميسيون تلفيق مجلس بررسي مي كند، سه سناريو براي بنزين در سال 85

جزييات نحوه ثبت نام براي وام مسكن 10 ميليون توماني

تدوين ساز و كار معاملات تضميني در بورس



رسالت :

سياست روز:

تقدير كاتوليك هاي ايتاليا از مواضع ضد صهيونيستي احمدي نژاد؛ اميدواريم مسيح (ع) نيرو بخش دولت و ملت ايران باشد

فيدل كاسترو در ديدار حداد عادل تاكيد كرد؛ حمايت كوبا از ايران در شرايط حساس

با اعلام قوت گرفتن سهميه بندي بنزين آشكار شد؛ اختلاف در كميسيون تلفيق بودجه



شرق :

تعيين تركيب تيم مذاكره كننده تهران - مسكو

رييس شوراي شهر تهران : شهرداري براي قطع درختان لويزان مجوز نداشت



صداي عدالت:

شهردار تهران : مسجد و حسينيه هم مانع توسعه شهري شود از سر راه بر مي داريم

چانه زني هاي ديپلماتيك در بروكسل و مسكو

وعيدي همراه متكي به بروكسل رفت



كيهان:

سازمان بازرسي كل كشور خبر داد: جلوگيري از حيف و ميل 370 ميليارد توماني

يك مقام سابق وزارت خارجه آمريكا: دلارهايي كه در ايران خرج مي كنيم باد هوا مي شود

دو نرخي شدن بنزين كميسيون تلفيق مخالفت كرد



كاروكارگر:

كاسترو: آمريكا نمي تواند به ايران آسيب برساند

نعمت زاده: ذخيره سازي مطمئن و بي سابقه بنزين در ايران

تشكيل جلسه يكجانبه شوراي عالي اشتغال از سوي وزارت كار ، سه جانبه گرايي به فراموشي سپرده مي شود



همبستگي :

با احتمال عقب نشيني دولت و مجلس از طرح تثبيت قيمت ها، تغيير قيمت بنزين قوت گرفت

شهردار تهران : براي رفاه شهروندان مسجد، حسينيه و درخت نمي تواند مانع باشد

مركز پژوهشهاي مجلس نسبت به حجيم شدن دولت هشدار داد



همشهري:

در جلسه ديروز شوراي شهر تهران ، سرفصل هاي در آمدي شهرداري براي سال 85 تصويب شد

در آستانه مذاكرات مسكو اعلام شد، ايران هيچ پيش شرطي براي مذاكرات نمي پذيرد

بيزينس مانيتور اعلام كرد: در آمدهاي نفتي ايران در سال 2005 از مرز 44 ميليارد دلار گذشت



هدف و اقتصاد:

مركز پژوهش ها براي كوچك كردن حجم و ابعاد دولت پيشنهاد داد: دولت بخشي از وظايف خود را واگذار كند

در ديدار متكي با عبدالوهاب عبدالله، 40 سند همكاري ميان ايران و تونس امضا شد

مفتح خبر داد: ارائه تسهيلات بانكي بلاعوض به سرمايه گذاري هاي خطرپذير



هموطن سلام:

با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد؛ 500 ميليارد ريال وام كم بهره براي مسكن و ازدواج

اختصاص كالا برگ 17 هزار توماني براي خانوارهاي كم در آمد

شهريه دانشگاه آزاد كاهش يافت