يك كيلومتر افزايش سرعت اتوبوسها در معابر تهران 50 ميليارد تومان هزينه دارد

مهندس سيد جعفر هاشمي تشكري با بيان اينكه در اكثر كشورهاي دنيا حداقل به ازاي هر يك تا 2 هزار نفر يك دستگاه اتوبوس در نظر گرفته مي شود ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: با احتساب جمعيت 8 ميليون نفري تهران حداقل 8 هزار دستگاه اتوبوس نياز است.

وي افزود: اين در حالي است كه اگر تعدادي از اتوبوس ها هر روز به دليل نقص فني در تعميرگاهها متوقف باشند ، براي پيشگيري از مشكلات ناشي از كمبود اتوبوس ، حداقل نيازمند 10 هزار دستگاه اتوبوس هستيم.

هاشمي ، پاكسازي خطوط ويژه اتوبوس ها از خودروهاي شخصي و موتورسيكلت ها را راهكار مطمئن در حل مشكل اشباع خيابانهاي تهران و كمبود فضاي تردد وسايل نقليه عمومي به ويژه اتوبوس ها دانست.

وي تصريح كرد: برخي نقاط گلوگاهي مانند تقاطع ها و ميادين در سطح تهران وجود دارد كه اتوبوس ها هرچه قدر هم كه مسير ويژه را با سرعت طي كنند ، متاسفانه با رسيدن به اين گلوگاهها متوقف و يا سرعت آنها كند مي شود. به همين دليل طرح پاكسازي خطوط ويژه اتوبوس با همكاري نيروي انتظامي در دست بررسي است.

هاشمي با بيان اينكه اجراي طرح پاكسازي خطوط ويژه طي 2 سال گذشته ، ميانگين سرعت حركت اتوبوس ها در معابر درون شهري را بيش از 40 درصد افزايش داده است ، تصريح كرد: اگر در شرايط عادي بخواهيم با فعاليتهاي عمراني و توسعه معابر فقط يك كيلومتر سرعت ناوگان حمل و نقل عمومي را افزايش دهيم ، بايد 50 ميليارد تومان هزينه كنيم.