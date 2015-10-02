به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی گفت: مهمترین دلیلی که موجب به تعویق افتادن و طولانی شدن روند اجرای پروژه ها شده، مشکل تامین اعتبار مورد نیاز است که از اعتبارات دولتی تامین می شود. وزارت نیرو در سطح کشور قراردادهای BOT و BOO موفقی با مجموع ارزش نزدیک به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با بخش خصوصی بسته است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: پایین بودن نرخ فروش هر لیتر آب در مقابل قیمت تمامشده بالای آن موجب شده که بنیه مالی شرکتهای آب و فاضلاب ضعیف باشد.
وی افزود: در صورتی که شرکتهای وزارت نیرو به واقع از لحاظ درآمد و قیمت فروش آب وضعیت مناسبی داشتند، میتوانستند از محل منابع داخلی این پروژهها را سریعتر اجرا کنند.
میدانی اظهارداشت: اتکای وزارت نیرو در اجرای پروژه ها فقط به اعتبارات دولتی نیست و در جذب اعتبارات بخش خصوصی نیز اقدامات خوبی انجام شده است. با اجرای بخشی از پروژههای آبی کشور قیمت تمام شده هر لیتر آب به ۲ هزار تومان و در صورتی که برخی به سراغ پروژههای نمک زدایی نیز بروند به ۳۰ هزار تومان بابت هر لیتر می رسد، در حالی که قیمت عرضه آب به مصرفکنندگان در کشور نزدیک به ۳۰۰ تومان است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: همین موضوع پایین بودن نرخ هر لیتر آب در مقابل قیمت تمامشده بالای آن موجب شده که بنیه مالی شرکتهای آب و فاضلاب ضعیف باشد و نتوانند این مبالغ را بر اعتبارات دولتی که محدودیتهای خاص خود را دارد، اضافه کنند.
نظر شما