فاز اول ایستگاه دوچرخه سواری ارومیه آماده راه اندازی شد

سیروس ذاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون مطالعات راه اندازی ایستگاه دوچرخه در ارومیه به اتمام رسیده است افزود: در فاز اول این طرح که منتظر تصویب شورای ترافیک استان است ۲۰۰ دوچرخه به شهروندان تحویل داده می شود.

وی با بیان اینکه مسیرهای ایستگاه دوچرخه در فاز اول خیابان های حسنی، ارتش، کاشانی و امام خمینی (ره) است اظهارداشت: این طرح با هدف کاهش ترافیک و فرهنگ استفاده از دوچرخه در ارومیه اجرا می شود که در صورت استقبال مردم فاز بعدی طرح نیز اجرا خواهد شد.

ذاتی راه برون رفت از مشکلات و ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی را استفاده از فناوری های نوین در زمینه پرداخت الکترونیک دانست و گفت: شهرداری ارومیه درخصوص هوشمند سازی حوزه حمل و نقل، طرح هایی چون پرداخت الکترونیک در تاکسی ها و اتوبوس ها، نصب پارکومتر و سیستم دوچرخه هوشمند را در دستور کار خود قرار داده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه با بیان اینکه بزودی ۱۰۷ دستگاه تاکسی به ناوگان تاکسیرانی ارومیه افزوده می شود اعلام کرد: این تاکسی ها با کیفیت مناسب در راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر ارومیه مورد استفاده قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: نوسازی مستمر ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسیرانی از جمله برنامه های مهم شهرداری ارومیه است که در این راستا در سال گذشته نیز ۲۰۰ دستگاه تاکسی نوسازی شد.

ذاتی گفت: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی علاوه بر کاهش هزینه های رانندگان می تواند در افزایش رضایت شهروندان از این بخش بسیار مثمر ثمر بوده و افزایش گرایش به حمل و نقل عمومی را موجب شود.

ارومیه با ۱۰ هزار هکتار مساحت و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت، یکی از شهرهای پرجمعیت کشور به شمار می رود که ترافیک، یکی از مهمترین معضلات این شهر محسوب می شود.