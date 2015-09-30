استقرار نمایندگان ۱۳ دستگاه لرستان در پنجره واحد سرمایه گذاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان علی هادی چگنی در این رابطه اظهار داشت: هنر اصلی مدیران دستگاههای اجرایی فراهم آوردن شرایط لازم براجی جذب سرمایه گذار است.

وی با اشاره به فعالیت پنجره واحد سرمایه گذاری لرستان عنوان کرد: در این راستا نمایندگان ۱۳ دستگاه اجرایی استان در پنجره واحد سرمایه گذاری لرستان مستقر خواهند شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان عنوان کرد: در این راستا نمایندگان دستگاههای اجرایی استان مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، شرکت گاز، شرکت برق، شرکت آب و فاضلاب، اتاق بازرگانی، سازمان جهاد کشاورزی و ... در این واحد سرمایه گذاری مستقر می شوند.

هادی چگنی همچنین از استقرار نمایندگان اداره کل ثبت و اسناد، سازمان اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و نماینده بانکها در پنجره واحد سرمایه گذاری لرستان خبر داد.

وی هدف از راه اندازی این پنجره واحد سرمایه گذاری را تسهیل در صدور محوزهای تاسیس واحدهای تولیدی و رفع موانع ادارای در این زمینه عنوان کرد و گفت: ساختمان این پنجره واحد سرمایه گذاری نیز به زودی تجهیز خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان یادآور شد: نمایندگان دستگاههای اجرایی یاد شده هر روز از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه در محل پنجره واحد سرمایه گذاری استان مستقر می شوند.