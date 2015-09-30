به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه هشتمین اجلاس بین‌المللی سیاست‌گذاری رشد و توسعه شهری و حفاظت از بافت تاریخی در حوزه اوراسیا توجه به بافت تاریخی را یکی از مؤلفه‌ها مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: در این اجلاس احیا و باز زنده سازی بافت‌های فرسوده شهری را موردتوجه قرارگرفته است.

وی، اظهار داشت: بر اساس نظریات فعالان حوزه مدیریت شهری و شورای سیاست‌گذاری که در توسعه پایدار فعالیت می‌کنند هزاران هکتار از فضاهای شهر همدان بافت فرسوده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر همدان، ادامه داد: این بافت‌ها در درون خود فضاهای تاریخی ارزشمندی دارند پس همه این بافت‌ها فرسوده نیستند و ضرورتی برای تخریب آن‌ها وجود ندارد.

ابراهیم مولوی با تأکید بر اینکه بسیاری از فضاهای بافت‌های تاریخی به‌عنوان پتانسیل‌های شهری مطرح هستند که ادارات خدمات رسان به این مناطق خدمت ارائه می‌دهند، اظهار داشت: اگر به سمت‌وسوی احیا و باز زنده سازی بافت‌های فرسوده حرکت کنیم در بسیاری از هزینه صرفه‌جویی خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه امروزه نحوه‌ی برخورد کشورهایی همچون ایتالیا و یونان با بافت‌های تاریخی متفاوت است، عنوان کرد: باید از این کشورها الگوبرداری و با برگزاری این‌گونه همایش‌ها و اجلاس‌ها در راستای توسعه پایدار شهر حرکت کنیم.