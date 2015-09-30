جامعه پزشکی همواره در کنار نظام و مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس زارع نژاد ضمن گرامیداشت هفته مقدس به حضور قدرتمند وزارت بهداشت در نمایشگاه - موزه تبیین و ارائه اقدامات دولت در دوران مقدس(شب های زندگی) اشاره کرد و یکی از آرمان های مجموعه وزارت بهداشت را احترام و پاسداشت خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان عنوان کرد.

وی تأکید کرد: در این نمایشگاه که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد برگزاری آن هستیم ۱۸ وزارتخانه حضور دارند که وزارت بهداشت به دلیل نقش ویژه ای که در دوران دفاع مقدس داشت توانست در این نمایشگاه نیز به نمایش صحنه هایی از رشادت ها، خدمات و دستاوردهای خود بپردازد.

زارع نژاد گفت: پزشکان دوشادوش رزمندگان در جبهه ها حضور داشتند و با امکانات محدود آن زمان، نهایت خدمات را به مجروحان ارائه می دادند و پس از به شهادت رسیدن تعداد زیادی از رزمندگان در اوایل جنگ، پزشکان خود را به خط های مقدم جبهه می رسانند و در عملیات ها نیز قسمتی را به بهداری اختصاص می دادند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت را یکی از دستگاه هایی دانست که با وجود پایان جنگ، وظایف آن سنگین تر شده و مجموعه وزارت بهداشت به ارائه خدمات به خانواده افتخار می کند و داشتن آرامش و امنیت امروزه را از برکت وجود شهدا، ایثارگران و جانبازان می داند.

زارع نژاد خاطر نشان کرد: جامعه پزشکی در رشته‌های گوناگون با توجه به منشور اخلاقی که بدان سوگند‌ خورده‌اند با وجود اینکه می توانستند خارج از جبهه ها از امکانات مادی بهره ببرند، اما صادقانه و از روی خلوص نیت به یاری‌ رزمندگان‌ شتافتند و ‌آلام ‌و درد‌های‌ آنها را ‌تسکین‌ دادند‌ به ‌شکلی‌ که‌ انجام‌ جراحی‌های‌ دشوار‌، آن‌ هم ‌در ‌شرایط ‌سخت‌ با کمترین ‌امکانات‌ مایه ‌مباهات‌ جهانیان شده بود.

وی دلیل متمایز بودن فضای غرفه وزارت بهداشت در میان دیگر غرفه های نمایشگاه را وجود مدیران و مسئولان حاضر در جنگ تحمیلی دانست و گفت: غرفه وزارت بهداشت حاصل تجربه های مستقیم آنها بوده ضمن اینکه تلاش شده تا در عین سادگی، کاری از روی عشق و علاقه انجام شود که با عنایت خدا مورد توجه مسوولان و بازدید کنندگان قرار گرفته است.

نمایشگاه موزه تبیین و ارائه اقدامات دولت در دوران مقدس در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران پذیرای علاقه مندان می باشد.