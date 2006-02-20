هنرهاي كاربردي به دليل بي توجهي در سايه اي از انزواست

" بهاره علي آبادي " كه اخيرا موفق به برگزاري يك نمايشگاه از آثار هنرهاي كاربردي خود در گالري " ثروت " شده است، در گفت وگو با خبرنگار تجسمي " مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : هنرهاي كاربردي با به نمايش درآمدن درنمايشگاه هاي مختلف ، دو وجه پيدا مي كنند. اين دو وجه نيز به مخاطب منتهي مي شود. اول اين كه هنرهاي كاربردي براي مخاطبان ناشناخته مانده است. شايد به اين خاطر كه به نسبت رشته نقاشي درباره آن صحبت نشده است .

وي افزود: اما جالب اين است كه وقتي نمايشگاهي از هنرهاي كاربردي برگزارمي شود ، با وجود اين كه اين شاخه ازهنرتجسمي ناشناخته مانده است ، مخاطبان به خوبي از آن استقبال مي كنند . درواقع اين نوع هنر براي مخاطب يا بازديد كنندگان جالب است .

اين هنرمند درتوضيح بيشتر هنرهاي كاربردي تصريح كرد: هنرهاي كاربردي اساسا شامل پتينه ها، كهنه كاري ها، دكوپاژ، نمابرنز، ترك شيشه ، ترك اسپايدر( ترك هاي عنكبوتي )، هاي لايت شيشه هاي مات، دكوپاژ روي ديوار، ظروف وشمع ها مي شود .

به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر"، در نمايشگاه آثار " بهاره علي آبادي " 140 اثر از انواع اين هنرهاي به چشم مي خورد. برخي از آنها حتي در قالب تابلوهاي ديواركوب به معرض نمايش درآمده است. ظاهرا تكنيك اين آثار به گفته هنرمند، پتينه است و سبك خاصي را شامل نمي شود.

بهاره علي آبادي گفت : هنرهاي كاربردي هنري ذوقي است و كار كردن با هر يك از شاخه هاي اين هنر ، تكنيك خاصي را مي طلبد .

" علي آبادي " اضافه كرد : گرچه در طي سال هاي گذشته، اين نوع از هنرهاي تجسمي در سايه قرار داشت و كمتر به آن توجه مي شد، اما خوشخبتانه امروز، با مطالعه و حمايت ، هنركاربردي در مقايسه با گذشته بيشتر مورد توجه قرارگرفته است .

اين هنرمند داراي مدرك كارشناسي در رشته معماري دكوراسيون داخلي است و اولين نمايشگاه انفرادي خود را درگالري " ثروت " تجربه كرده است . نمايشگاه آثار اين هنرمند تا يازدهم اسفندماه درگالري "ثروت" دايرخواهد بود. علاقمندان براي بازديد مي توانند به خيابان جردن، بالاتر ازظفر، خيابان بابك مركزي، اولين بن بست سمت چپ ، پلاك 35 ، گالري ثروت مراجعه كنند.