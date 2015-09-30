سیاست یک بام و دو هوا در مبارزه با تروریسم جایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه چین در جلسه وزارتی شورای امنیت با عنوان «محافظت از صلح، امنیت بین الملل، حل وفصل درگیری در خاورمیانه، شمال آفریقا و مبارزه با تهدید تروریسم»، تنها راهکار حل بحران کنونی در سوریه را روش های سیاسی دانست و از کشورهای همسایه این کشور خواست تا در این روند مشارکت داشته باشند.

«وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در ادامه تصریح کرد که کشورهای حوزه خاورمیانه خود باید برای سرنوشتشان تصمیم گیری کنند.

یی ادامه داد: ماهیت تروریسم مشخص و محرز است و نباید با اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا با تروریسم رفتار شود. برای مقابله با تروریسم لازم است به تعریف و تبیین معیارهای واحدی در این زمینه بپردازیم.

گفتنی است، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه نیز در نشست ضد تروریسم که کماکان به میزبانی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد درحال برگزاری است اعلام کرد که همچنان برای مسیر همکاری های دیپلماتیک در خصوص هماهنگی برای حملات هوایی در راستای مبارزه با تروریست های داعش در سوریه باز است و این کشور آماده است تا به این همکاری ادامه دهد.

لاوروف در ادامه افزود: آنچه ما از حملات هوایی به تروریست ها در سوریه قصد داریم به آن برسیم، تغییری در حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا محسوب نمی شود.

«میخائیل بوگدانف» معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز ساعاتی قبل اعلام کرده بود که در جلسه امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیش نویس قطعنامه جدیدی را با محوریت مبارزه با تروریسم به شورای امنیت ارائه خواهیم کرد.