به گزارش خبرگزاری مهر، «فرانتیشک بوبلان» رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای جمهوری چک که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است، امروز با مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

سرمدی در این دیدار بر لزوم گسترش مناسبات دو کشور در همه زمینه تاکید کرد.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است مناسبات خود را با جمهوری چک براساس احترام متقابل و تامین منافع دو جانبه توسعه ببخشد.

قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد: تعمیق روابط بین مجالس دو کشور، زمینه را برای افزایش همکاری‌ها در حوزه های دیگر فراهم می‌کند .

سرمدی در خصوص نوع همکاریهای اقتصادی بین دو کشور تصریح کرد: تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران اگرچه ظالمانه بود، اما به ما آموخت که چگونه روی پای خود بایستیم و مشکلات خود را حل کنیم؛ از این رو، همکاری‌های اقتصادی می‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک تعریف شود.

وی افزود: موقعیت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با همسایگان متعدد خود می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی زیادی ایجاد کند.

قائم مقام وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد، با توجه به مشکلات متعدد در منطقه خاورمیانه یک اراده جدی برای حل این مشکلات شکل بگیرد.

بر اساس این گزارش، «فرانتیشک بوبلان» رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای جمهوری چک نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران بر گسترش همکاری‌های دو کشور در همه زمینه ها از جمله علمی، فرهنگی، پژوهشی، دانشگاهی و افزایش ارتباطات پارلمانی و اقتصادی تاکید کرد.

رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای جمهوری چک اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به نقش و قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، بین کشورهای جهان این اجماع وجود دارد که بحران در منطقه خاورمیانه بدون حضور ایران حل نخواهد شد.

در این دیدار، طرفین بر همکاری در جهت مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه تاکید کردند.