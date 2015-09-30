استان بوشهر طی سه سال متوالی کاهش جرائم داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در آستانه هفته نیروی انتظامی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ایام دهه ولایت، حوادث اخیر در فاجعه منا و قربانی شدن تعدادی از حجاج کشورمان طی انجام مناسک حج امسال در مکه را تسلیت گفت.

وی اظهار داشت: ۱۰ تا ۱۷ مهرماه، مصادف با هفته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) است و ناجا در این هفته اهدافی همچون ارائه عملکرد نیروی انتظامی، در بازه زمانی هفته ناجا سال گذشته تا هفته ناجا امسال، ارائه و معرفی بیشتر خدمات انتظامی، ترافیکی و اجتماعی این ارگان، جلب مشارکت و تعامل بیشتر مردم، تجلیل از خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران نیروی انتظامی و آموزش همگانی و اطلاع رسانی نسبت به آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه را دنبال خواهد کرد.

اهم برنامه های نیروی انتظامی استان در هفته ناجا

فرمانده انتظامی استان بوشهر به برنامه‌هایی که ناجا استان بوشهر در این هفته دارد، اشاره کرد و برگزاری صبحگاه مشترک، غبار روبی گلزار شهدا، نشست علمی با اساتید دانشگاهی، برگزاری جشن مهر و دانش در ۱۰ مدرسه شهرستان های استان، ملاقات مردمی در ۱۹۷، برپایی نمایشگاه پلیس مبارزه با موادمخدر در راستای آموزش همگانی و افتتاح پروژه های عمرانی نیروی انتظامی در استان را از جمله این اقدامات برشمرد.

سردار عباس زاده، شعار امسال هفته ناجا را «اقتدار پلیس، همدلی و همزبانی، امنیت و آرامش» خواند و افزود: یکی از برنامه‌های پلیس استان بوشهر طی سه سال گذشته، انجام اقدامات پیشگیرانه و پیگیری کشف علمی جرائم بوده است.

کاهش جرائم استان بوشهر طی سه سال متوالی

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده توسط نیروی انتظامی استان ابراز داشت: در طول سه سال متوالی گذشته با وجود شرایط خاص موجود در جامعه، استان بوشهر با کاهش جرائم همراه بوده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: از ابتدای امسال تاکنون، جرایم خشن در استان، ۲۴ درصد کاهش داشته است.

حیدر عباس زاده ادامه داد: جرائم خشن در شهرستان بوشهر ۲۹درصد، دشتستان ۳۰درصد، گناوه ۱۹ درصد، کنگان ۶۰ درصد، دشتی ۲۵ درصد، تنگستان ۱۷ درصد، دیر ۴۲ درصد و در سایر شهرستان ها نیز به صورت نسبی کاهش داشته است.

وی از ۱۰۷ درصد کشفیات جرائم خشن در شش ماهه ابتدایی امسال استان خبر داد و افزود: ۹۳ درصد از این آمار مربوط به امسال و مابقی مربوط به سال های قبل است.

کاهش ۵۰درصدی سرقت مسلحانه

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه سرقت مسلحانه در شش ماهه دوم پارسال و شش ماه نخست امسال هر کدام با کاهش ۵۰ درصدی مواجه بوده، اضافه کرد: بیشترین آمار سرقت‌های مسلحانه استان مربوط به خودروهای شوتی است.

سردار عباس زاده ادامه داد: سرقت به عنف در شش ماهه دوم پارسال، ۴۵ درصد و در شش ماهه نخست امسال ۲۸ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه آمار تجاوز به عنف در سال گذشته ۱۳ درصد و امسال با ۴۵ درصد کاهش مواجه شده، گفت: کشفیات پلیس استان در این زمینه ۱۰۰ درصد بوده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان داشت: ۹۴ درصد از تیراندازی های رخ داده در استان طی سال جاری کشف شده و آمار وقوع آن نیز ۲۶درصد کاهش داشته است.

سردار حیدر عباس زاده افزود: آمار سرقت‌های مسلحانه بانک، آدم ربایی و گروگان‌گیری در استان طی دو سال گذشته منفی بوده است.

وی ادامه داد: با تلاش‌های انجام شده توسط پلیس استان، وقوع سرقت با کاهش ۹ درصدی همراه بوده و ۹۷ درصد کشفیات در این زمینه صورت گرفته که ۹۰ درصد آن به روز است.

۵.۲ تن کشفیات مواد مخدر استان از پارسال تا کنون

فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: از ابتدای سال گذشته تا کنون پنج تن و ۲۰۰ کیلوگرم کشفیات مواد مخدر در استان داشته‌ایم و سال گذشته نیز ۲۲۵ خودروی قاچاقچیان توسط پلیس ضبط و ۱۸۰ باند مواد مخدر در سال گذشته و ۶۴ باند نیز در سال جاری متلاشی شده است.

حیدر عباس‌زاده از آمار بالای تذکرهای لسانی و اقناعی پلیس با همکاری بسیج در حوزه امنیت اخلاقی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تا کنون به‌جز دو ماه، در بقیه ماه‌ها استان با کاهش تصادفات درون شهری همراه بوده است.

وی تصریح کرد: به دلیل به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی موبایلی و عدم توجه به هشدارهای پلیس توسط کاربران این شبکه ها، آمار جرائم سایبری در استان نسبت به پارسال با افزایش روبرو شده که تا کنون ۹۶درصد از این جرائم، کشف شده است.

ریشه یکی از قتل های استان در شبکه‌های اجتماعی

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر از نظر کشفیات جرائم فضای سایبری جزو ۱۰ استان برتر کشور است گفت: ریشه یکی از قتل های استان، شبکه های اجتماعی بوده لذا از کاربران می خواهیم در گروه هایی که ماهیت و اعضای آن مشخص نیست به هیچ عنوان عضو نشوند.

عباس‌زاده از کسب رتبه برتر کشور توسط پلیس ۱۱۰ و ۱۹۷ استان خبر داد و افزود: در سال جاری ۱۴۳هزار تماس تلفنی با پلیس ۱۱۰ استان ثبت شده که درصدی از آنان نیز عملیاتی بوده است.