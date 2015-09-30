كانون بسیج رسانه شهرستان گلپایگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفری عصر چهارشنبه در آیین افتتاح كانون بسیج رسانه شهرستان گلپایگان،، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان والامقام این دوران اظهار داشت: در عصر و زمانی زندگی می كنیم كه مؤلفه های قدرت كاركردهای اصلی خود را در بخش فرایند نظامی از دست داده اند و به سوی مؤلفه های قدرت رسانه ای روی آورده اند.

وی با تشریح حادثه منا در مكه معظمه كه بر اثر سوء مدیریت و بی كفایتی مسئولان حكومت سعودی صدها تن از حجاج بیت الله الحرام جان خود را از دست دادند به واقع نگری این واقعه از سوی رسانه ها اشاره كرد و افزود: با وجود ابعاد گسترده این واقعه به دلیل نفوذ حكومت آل سعود بر رسانه های وابسته كه در مرحله اول با كتمان و كوچك سازی و در نهایت انحراف مطلب فاجعه را برای روشن شدن افكار عمومی مخفی نگه می دارند تا بدین وسیله خیانت آل سعود مشخص نشود.

مسئول كانون بسیج رسانه استان اصفهان با اشاره به اینكه در حال حاضر رسانه های كشور ما برای ظرفیت سازی گفتمان اسلامی در منطقه كمبودی ندارد، تصریح كرد: یكی از مشكلات ما در بخش بیان گفتمان اسلامی با وجود زیرساخت های رسانه ای، كمبود عناصر رسانه ای است كه بتواند پای كار انقلاب اسلامی وارد شوند.

صفری به در اقلیت قرار داشتن عناصر رسانه ای در گفتمان انقلاب اسلامی اشاره كرد و بیان داشت: عده ای جریان رسانه را منحصر به خود می دانند كه این امر موجب در اقلیت قرار گرفتن عناصر رسانه ای مؤمن شده است كه در این راستا با شكل گیری كانون بسیج رسانه در كشور یكی از فراگیرترین بسیج رسانه را برای تشكیل جبهه گفتمان انقلاب اسلامی وارد صحنه كردیم كه بتواند پیام انقلاب اسلامی را به دنیا صادر كند.

وی راهكارهایی كه بتواند نقش بسیج رسانه را در پویایی بیداری اسلامی فراگیر كند، تقویت رسانه ها و تشكیل جبهه رسانه برشمرد و افزود: تشكیل بسیج رسانه در راستای استفاده از توان افراد حزب اللهی است كه در این خصوص قدم های بسیار خوبی برداشته شده است.

مسئول كانون بسیج رسانه اصفهان با بیان اینكه تاكنون در استان حدود ۲۷۰ نفر از حرفه های مختلف رسانه ای اعم از مدیرمسئول، سردبیر، خبرنگاران و صاحب نظران در بسیج رسانه فعال شده اند، افزود: با شكل گیری بسیج رسانه، بزرگترین تشكل رسانه ای در سطح استان به منظور بسترسازی و تقویت جریان رسانه ای فعالیت خود را آغاز كرده است.

صفری با اشاره به برنامه های آتی بسیج رسانه یادآور شد: این تشكل به دنبال تربیت مدیران رسانه در استان اصفهان است كه حدود ۳۸۹ رسانه را در برمی گیرد تا در راستای توانمند كردن آنها برای پویایی هر چه بیشتر فعالیت رسانه ای قدم های مؤثری برداشته شود.

وی در پایان تاکید كرد: با افتتاح كانون بسیج رسانه در گلپایگان، ۱۱ شهرستان استان دارای كانون بسیج رسانه شده اند.

در ادامه سرهنگ حمیدرضا یاوری با بیان اینكه خبرنگاران باید در راستای صحت خبرها دقت داشته باشند، اظهار داشت: امروز سلاح مبارزه در دست اصحاب رسانه است كه می توانند به شكل های مختلف این سلاح را در جامعه به كار گیرند.

وی با اشاره به اینكه امروز دشمن با استفاده از جنگ نرم در تفكر نفوذ بین افراد جامعه اسلامی ایران است، افزود: در راستای مواجهه با جنگ نرم دشمن نقش رسانه ها كلیدی و خبرنگاران به عنوان افسران جنگ نرم باید با شناسایی دشمن ارزش های خود را در راستای مقابله با مواضع دشمن به كار گیرند و آنگونه قدم بردارند كه رضای خداوند در آن باشد.

جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه گلپایگان با تأكید بر اینكه رسانه ها نباید ابزار كسی قرار گیرند، عنوان كرد: بهترین رویه در رسیدن به جامعه پویا، پیروی از خط خدا، قرآن و ائمه معصومین (ع) است و در انتهای این خط باید به مقام عظمای ولایت ختم شود كه با راهكارهای مختلف هدایت كشور را به سوی سر منزل مقصود عهده دارند.

سرهنگ یاوری با اشاره به اینكه امروز در منطقه غرب آسیا شاهد برخی ناامنی ها هستیم، افزود: به پاس خون شهدا و پیروی از امر ولایت شاهد هستیم با وجود مشكلات داخلی، امن ترین موقعیت را در این منطقه، كشور ایران داراست.

وی در پایان با بیان اینكه امروز دست اسرائیل از آستین حكومت عربستان بیرون آمده و جنایات بی شماری از سوی این حكومت وهابی در كشورهای مسلمان از جمله یمن، عراق، سوریه و ... به وجود آمده است، تصریح كرد: امیدواریم در راستای معارفی كه به بركت خون شهدا به وجود آمده در راستای ارزش ها قدم برداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، كانون بسیج رسانه شهرستان گلپایگان با حضور سرهنگ محمداسماعیل علیشاهی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گلپایگان، مسئول كانون بسیج رسانه استان اصفهان و تنی چند از اصحاب رسانه شهرستان افتتاح و فعالیت خود را در راستای اهداف این كانون آغاز كرد.