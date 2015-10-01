به گزارش خبرگزاری مهر، سيدمحمد علي سيد ابريشمي با اشاره به نياز واحدهاي صنعتي به نقدينگي خاطرنشان كرد: براساس تصميم اخير رئیس جمهور، مقررشد، هم شوراي پول و اعتبار و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسي هاي لازم در جهت حمايت از واحدهاي صنعتي را انجام دهند، هرچند شرايط اقتصادي كشور هنوز مناسب نيست اما سعي دولت برحل مشكلات اقتصادي واحدهاي توليدي قراردارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تسهيلات از سه بخش تشكيل شده است، وجوه تسهيلات، نرخ سود تسهيلات وتامين وثيقه ضمانتنامه آن گفت: سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران از طريق صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك واعتبارات دراختيار تلاش مي كند تا اقدامات لازم جهت تسهيل دسترسي واحدهاي توليدي به تسهيلات را انجام دهد.

وی با تاكيد براينكه اميدواريم بانك ها نيز حمايت لازم را از توليد انجام دهند، خاطر نشان كرد: در تفاهم نامه اي كه با بانك صنعت ومعدن منعقد شد ، قرار است تسهيلاتي به واحدهاي صنعتي ارايه شود، همچنين از طريق صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك نيز شرايط براي تسهيل صدور ضمانت نامه بانكي براي واحدهاي توليدي ايجاد شده است.

مديرعامل سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران، توجه به كيفي سازي و توسعه شهركهاي صنعتي موجود را ازاولويت هاي سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران برشمرد وگفت:با وجود كمبودها و نواقصي كه در شهرك صنعتي عجب شير ومراغه وجوددارد اين شهركها ازجايگاه قابل قبولي از حيث زير ساخت هاي صنعتي برخوردار بوده و خوشبختانه مشكل كمبود آب، برق و گاز در اين شهركها وجود ندارد.