تشریح برنامه های هفته نیروی انتظامی درکهگیلویه/برگزاری۵۰برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهان دیماز پیش از ظهر پنج شنبه در نشست با خبرنگاران گفت: در این هفته ۵۰ برنامه شاخص در شهرستان کهگیلویه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هفته ناجا از ۱۰ مهر ماه آغاز و تا ۱۶ ادامه دارد، عنوان کرد: شعار امسال پلیس در هفته ناجا «اقتدار پلیس، همدلی و همزبانی و امنیت و آرامش» است.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه به برنامه‌هایی که ناجا شهرستان در این هفته دارد، اشاره کرد و برگزاری صبحگاه مشترک، غبار روبی گلزار شهدا، نشست علمی با اساتید دانشگاهی، برپایی نمایشگاه پلیس مبارزه با موادمخدر در راستای آموزش همگانی و برگزاری همایش پیاده روی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان و خانواده های آنها و ... از جمله این برنامه ها عنوان کرد.

وی اظهار داشت: مشارکت مردم با نیروی انتظامی برای پیشگیری از جرائم سرقت، کلاه‌برداری، نزاع و درگیری، فروشندگان مواد مخدر ضروری بوده و تنها بااطلاع رسانی از طریق تلفن ۱۱۰ می توانند ضمن جلوگیری از شیوع بسیاری از جرائم، پلیس را یاری دهند.

دیماز ضمن اشاره به اینکه در شش ماه گذشته نسبت به سال گذشته، ۱۷ درصد سرقت در شهرستان کاهش یافته است، بیان کرد: کشفیات مواد مخدر ۸۹۶ درصد افزایش داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه حفظ امنیت را مهم‌ترین وظیفه ناجا برشمرد و تاکید کرد: مردم در انجام این ماموریت پلیس را همراهی کنند.