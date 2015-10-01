به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح غروب پنج‌شنبه در دیدار با مراجع تقلید در قم با ارائه گزارشی از برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: یکی از افتخارات اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) این است که حکم خود را از سوی رهبر معظم انقلاب دریافت کردند.

وی بیان داشت: در ماه گذشته اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) به محضر رهبر معظم انقلاب مشرف شدند و از بیانات و رهنمودهای ایشان بهره‌مند شدیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان داشت: معتقدیم هر اندازه که مردم به کمیته امداد اعتماد بیشتری پیدا کنند مجموعه کمک‌ها نیز از سوی آحاد ملت بیشتر خواهد شد و در این راستا به دنبال شفاف سازی عملکرد این نهاد هستیم.

وی با بیان اینکه کمیته امداد باید کم هزینه و پرثمر اداره شود، افزود: سرعت در امدادرسانی و شناسایی نیازمندان بسیار مهم است و در برخی موارد اگر کمک‌ها به سرعت به دست جامعه هدف قرار نگیرد تبعات نامطلوبی را شاهد خواهیم بود.

۲۵ درصد افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی شدند

فتاح گفت: ۲۵ درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد بیمه تأمین اجتماعی شدند و در آینده نزدیک نیز مابقی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه توجه به تحصیل دانش آموزان خانواده‌های تحت پوشش موضوع مهمی است که بدان توجه داریم، افزود: هم اکنون ۳۰۰ هزار دانش‌آموز و ۱۰۰ هزار دانشجو و طلبه تحت پوشش کمیته امداد هستند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ابراز داشت: توجه به ازدواج جوانان، تأمین مسکن و نیز توجه به امور فرهنگی خانواده‌های تحت پوشش از دیگر برنامه‌های مهم کمیته امداد امام خمینی(ره) است.

وی با بیان اینکه برخی از معضلات اجتماعی همانند طلاق، اعتیاد و بیکاری ورودی‌های کمیته امداد را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: در خصوص حل این مشکلات ریشه‌ای، مجموعه نظام باید اقدام و تصمیمات لازم را بگیرد تا این مسائل برطرف شود.

دولت باید دهک‌های بالای جامعه را حذف کند

فتاح، با بیان اینکه یارانه‌ای که به مردم داده می‌شود توانسته برخی از مشکلات مردم را حل کند، افزود: امروز لازم نیست که همه مردم این یارانه را دریافت کنند و دولت باید دهک‌های بالای جامعه را حذف کند تا یارانه‌ها به دست نیازمندان واقعی برسد.

وی با بیان اینکه تمامی وام‌هایی که به افراد تحت پوشش داده می‌شود، قرض‌الحسنه است، افزود: صندوق قرض‌الحسنه امداد مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده و به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) بیان داشت: در این صندوق سعی خواهیم کرد با همت خیرین به نیازمندان وام‌های قرض‌الحسنه داده شود تا بخشی از مشکلاتشان برطرف شود.